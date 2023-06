Wie fietst of met OV naar het werk gaat, legt vaak toe op de reiskosten. 66% van de fietsers krijgt geen fietsvergoeding. Een kwart van de OV-reizigers krijgen hun reiskosten niet volledig vergoed. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 2700 leden.

‘Werkgevers hebben vaak de mond vol over klimaatambities en MVO-beleid. Maar werknemers worden weinig gestimuleerd om de auto te laten staan en te kiezen voor een duurzaam reisalternatief. Fietsers en OV reizigers betalen extra om op hun werk te komen. Achterhaald in een land vol files waar we bovendien alle zeilen moeten bijzetten om onze klimaatdoelstellingen te halen’, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Miljoenen werknemers uit de auto

55% kan via de werkgever niet fiscaalvriendelijk sparen voor een fiets. ‘Een grote misser. Vooral elektrische fietsen zijn nu in opmars. Dit betekent dat werknemers die verder weg wonen, makkelijker de fiets kunnen pakken en de auto laten staan. Een elektrische fiets heeft al snel een bereik van 20 kilometer, wat gelijk staat aan de gemiddelde reisafstand naar het werk. Met een betere fietsregeling krijgen we miljoenen werknemers uit de auto.’

Geen faciliteiten

Op het werk zijn in 4 van de 10 gevallen geen faciliteiten voor fietsers, zoals een overdekte fietsenstalling of een douche om te stimuleren dat men de fiets pakt. ‘Wij roepen werkgevers op om hiermee aan de slag te gaan. Kleine aanpassingen, groot effect. Fietsen is bovendien gezonder: zeer relevant nu het ziekteverzuim hoger dan ooit is,’ stelt Fortuin.

Steeds hogere OV-kosten

Wie met het OV reist komt er ook vaak slecht vanaf. Bij 80% van de werknemers is de OV-vergoeding niet omhoog gegaan in het afgelopen jaar. Terwijl de kosten voor het OV met gemiddeld 10% zijn toegenomen het afgelopen jaar. 1 op de 3 OV-reizigers legt inmiddels toe op de reiskosten. ‘Vroeger was een volledige OV-vergoeding de standaard. Het is bizar dat dit verdwijnt. Werknemers stimuleren om met het OV te reizen, is een uitstekende manier om CO2 te besparen.

OV onaantrekkelijk

Van alle ondervraagden pakt 28% de fiets naar het werk. 9% reist met het OV en 63% gebruikt de auto. ‘Dit geeft aan dat het OV onaantrekkelijk is. Veel OV komt niet in de buurt van bedrijventerreinen of bedrijven in de regio, waar veel mensen werkzaam zijn. Vervoerslijnen in de regio zijn wegbezuinigd. Kwalijk in een dichtbevolkt land waarin de files op recordhoogte staan. De politiek zou er alles aan moeten doen om het OV te stimuleren. En natuurlijk meer fiscaalvriendelijke regelingen voor fietsers stimuleren.’

Download hier de details van het onderzoek (pdf).