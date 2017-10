KPN gaat samen met de KNSB en Coolrec oude mobiele telefoons recyclen tot schaatsmedailles

KPN start samen met de KNSB en Coolrec een initiatief om edelmetalen uit oude mobiele telefoons te recyclen tot gouden, zilveren en bronzen medailles voor schaatswedstrijden van de KNSB.

“Onze schaatsfans kunnen straks zeggen dat de Nederlands kampioen een gouden medaille krijgt omgehangen, die is gemaakt van hun oude mobieltjes”, zegt Jeroen Kraaij, manager commerciële zaken van de KNSB. “Hoe mooi is dat? We dragen zo ook nog een steentje bij aan een beter milieu.”

Inzamelen

De inzameling vindt deze winter plaats tijdens drie grote schaatswedstrijden in Nederland, te beginnen met de KPN NK Afstanden in Thialf van 27 t/m 29 oktober. Bezoekers van het NK kunnen hun oude mobieltje inleveren in een speciale box, een zogeheten E-arcade en als beloning kunnen ze een game spelen. Daarnaast kunnen mensen hun oude mobieltjes inleveren in alle KPN winkels. Onder de deelnemers worden prijzen verloot.

Terugwinnen van materialen

Coolrec, onderdeel van Renewi, gebruikt innovatieve technieken om specifieke materialen uit afgedankte apparaten terug te winnen waaronder edelmetalen uit mobiele telefoons. Deze materialen kunnen vervolgens als grondstof hergebruikt worden in de vervaardiging van nieuwe producten zoals bijvoorbeeld de schaatsmedailles voor de KNSB.

Arjen Wittekoek, directeur van Coolrec: “Afval bestaat niet. Door materialen uit oude apparaten terug te winnen, beschermen we de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen we onze partners in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. We zijn dan ook trots op deze circulaire samenwerking met de KPN en de KNSB.”

Eerste uitreiking gerecyclede medailles

KPN is hoofdsponsor van de KNSB en ondersteunt de schaatssport in de volle breedte. De eerste gerecyclede medailles zullen worden uitgereikt tijdens de KPN NK Allround & Sprint in Thialf, op 27 en 28 januari 2018.

KPN is sinds 2015 klimaatneutraal voor de eigen operatie en heeft de ambitie om in 2025 nagenoeg 100% circulair te zijn voor nieuwe netwerkapparatuur en klantapparatuur voor vaste diensten. “Als duurzaamste Telecom bedrijf ter wereld omarmen wij samenwerkingen die erop gericht zijn geen grondstoffen meer te verspillen. Met dit initiatief kunnen we ook consumenten op een makkelijke manier betrekken bij het ontwikkelen van een circulaire wereld. Samen kunnen we niet alleen meer bereiken, maar het ook sneller realiseren,” zegt Hans Koeleman, Directeur Corporate Social Responsibility bij KPN.

Noot: KPN zal op het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november een sessie verzorgen over circulariteit bij KPN. CEO Eelco Blok zal op het hoofdpodium spreken over ‘purpose’ en KPN.