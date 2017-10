KPN en grote leveranciers streven naar circulair bedrijfsmodel in 2025

Zeven grote leveranciers van KPN, waaronder internationale fabrikanten van netwerkapparatuur en recyclingbedrijven, gaan samenwerken met KPN om te zorgen dat alle nieuwe KPN netwerk- en klantapparatuur langer meegaat en wordt geproduceerd met minder nieuwe grondstoffen. Het is de bedoeling de apparatuur zo te ontwerpen dat in 2025 vrijwel 100% van alle onderdelen en grondstoffen kan worden hergebruikt of gerecycled. Daarmee draagt KPN met zijn doelstelling op het gebied van de circulaire economie bij aan het Nederlands doel om voor 2050 een circulaire economie te realiseren.

Netwerk- en hardwarefabrikanten ARRIS, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise, Huawei en ZTE en recycling- en refurbishingspecialisten Drake & Farrell en Teleplan hebben allen het KPN Circulair Manifest ondertekend. Deze leveranciers komen overeen om samen te werken met KPN en in 2025 alleen nog circulair ontworpen hardware te produceren. Daarnaast gaan ze processen invoeren die energie-efficiënter zijn voor zowel KPN als zijn klanten. De aankondiging van vandaag betreft zo’n 20 procent van de huidige uitgaven van KPN aan netwerk- en vaste lijndiensten voor klanten en de verwachting is dat dit percentage zal groeien naarmate ook andere leveranciers van KPN gaan meewerken aan zijn circulaire bedrijfsmodel.

“Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van onze samenleving en het is daarom tijd voor actie in plaats van woorden. Als grootste ICT-provider in Nederland beseffen we dat we een voortrekkersrol moeten spelen in de noodzakelijke overgang naar een duurzame en circulaire economie. Daarom stellen we onze eigen circulaire doelstelling met een strakke tijdslijn vast,” zegt Eelco Blok, CEO van KPN. “We zijn er heel blij mee dat zulke belangrijke partners de uitdaging hebben opgepakt en onze overtuiging delen. We kunnen de innovaties die nodig zijn om circulair te worden immers alleen realiseren door samen te werken. De steun van deze partners is essentieel. De kennis die we samen ontwikkelen kan ook gebruikt worden door andere stakeholders die hun impact op het milieu willen verkleinen.”

Het KPN Circulair Manifest beschrijft het doel van KPN om zijn CO2- en milieuvoetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen terwijl het volume van het dataverkeer naar verwachting exponentieel zal blijven stijgen. Naast het manifest heeft KPN afzonderlijke overeenkomsten met elk van de leveranciers ondertekend, waarin de centrale samenwerkingsgebieden tussen de individuele bedrijven en KPN zijn vastgelegd. De leveranciers die het manifest hebben ondertekend, leveren netwerkapparatuur, conferencing-oplossingen, set-topboxen, modems en/of oplossingen voor de leveringsketen, zoals refurbishing- en recyclingservices.

“Dit circulaire manifest staat aan de basis van een trend in onze industrie”, zegt Rob Wolters, Managing Director Ericsson Nederland. “Ericsson heeft duurzaamheid geïntegreerd in zijn langetermijnstrategie en in de dagelijkse processen. We zijn trots op deze samenwerking met KPN omdat alleen samenwerking in de waardeketen kan zorgen voor een maximale impact. Dit circulaire manifest zorgt bovendien voor een versnelling in het behalen van onze eigen circulaire doelen.”

Steven Cai, CEO van Huawei Nederland, stelt dat “Huawei en KPN al jaren succesvol samenwerken om de energie-efficiency van KPN te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Nu moeten we van een lineaire manier van werken overstappen op een circulair model. Het is bewonderenswaardig dat KPN hierin een voortrekkersrol speelt en partners betrekt in het proces. Samen met KPN nemen we de verantwoordelijkheid om op proactieve wijze een energiebesparende en milieuvriendelijke maatschappij te realiseren met lage CO2-uitstoot.”

KPN is al sinds 2015 klimaatneutraal en heeft in de afgelopen zes jaar een daling van het energieverbruik weten te realiseren. Tegelijkertijd is in diezelfde periode het datagebruik met een factor acht toegenomen. Het bedrijf werd onlangs door de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) genoemd als het meest duurzame telecombedrijf ter wereld, en is op weg om zijn energieverbruik voor 2030 te halveren vergeleken met het verbruik in 2010. In deze doelstelling wordt rekening gehouden met de verwachte exponentiële groei van het dataverkeer door de verdere digitalisering van de maatschappij en de verwachte groei van het Internet of Things. KPN is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 0,8% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik.

KPN gelooft in het potentieel van slimme ICT-oplossingen om het energieverbruik, de CO2-uitstoot en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen aanzienlijk te verlagen. Het bedrijf zoekt voortdurend naar manieren om de eigen CO2-voetafdruk en die van zijn klanten te verlagen met behulp van zijn producten en diensten en tegelijkertijd betere service te kunnen bieden. De missie van KPN is om het leven vrijer, leuker en makkelijker te maken door mensen te verbinden op een innovatieve, eenvoudige, betrouwbare en duurzame manier.

Noot: KPN zal op het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november een sessie verzorgen over circulariteit bij KPN. CEO Eelco Blok zal op het hoofdpodium spreken over ‘purpose’ en KPN.