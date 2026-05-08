In 2025 is opnieuw 98,8% van het gewicht van een auto nuttig hergebruikt. De batterij uit een elektrische auto is vorig jaar voor 60% nuttig hergebruikt. Met deze cijfers is de wettelijke norm opnieuw ruim behaald. Dat maakt ARN, Auto Recycling Nederland, bekend bij de publicatie van haar jaarverslag.

Het aantal demontagevoertuigen is vorig jaar toegenomen. Dit aantal steeg met 15.525 naar ruim 200.000 voertuigen, een groei van meer dan 8%. Daarmee ligt het aantal weer op het niveau van vóór 2022. Van alle afgedankte voertuigen is 85,8% bij een ARN-aangesloten autodemontagebedrijf gedemonteerd. Volgens Paul Dietz, Algemeen directeur, zet ARN zich in om het aandeel voertuigen bij ARN-aangesloten autodemontagebedrijven te verhogen. “De afgelopen jaren is het percentage elk jaar gestegen. Onze verwachting is dat het aandeel ook dit jaar iets toeneemt.”

Ruim tweehonderd miljoen kilogram aan materialen uit auto’s nuttig toegepast

Het gemiddelde gewicht van een afgedankte auto neemt jaarlijks ook toe. In 2025 lag dit op 1.105 kilogram. Dat betekent dat vorig jaar meer dan tweehonderd miljoen kilogram materialen uit voertuigen nuttig is hergebruikt. In 2025 heeft de Nederlandse autorecyclingketen opnieuw een recyclingprestatie boven de wettelijk verplichte 95% behaald. Het behaalde percentage van 98,8% bestaat voor 88,6% uit hergebruik en recycling en voor 10,2% uit energieterugwinning of een andere nuttige toepassing.

Autodemontagebedrijven zorgen voor 28,1% van het totale percentage, tegenover 25,2% in 2024. Er worden meer onderdelen voor hergebruik en materialen voor recycling uit het autowrak gehaald voordat deze naar het shredderbedrijf gaat. “Autodemontagebedrijven kijken kritischer welke onderdelen zij kunnen verkopen. ARN gaat hier komend jaar aanvullend onderzoek naar doen, om hier beter zicht op te krijgen”, aldus Paul Dietz.

430.654 kg EV-batterijen voor recycling aangeboden

In 2025 is in totaal 430.654 kg lithiumbatterijen en modules uit elektrische en hybride voertuigen via ARN ingezameld en voor recycling aangeboden. Bijna twintig procent meer dan het jaar ervoor; toen was dit 362.497 kg. Hoewel de batterijen langer meegaan dan werd aangenomen, bereidt ARN zich voor op de verwachte toename van het aantal in te zamelen lithiumbatterijen.

Het merendeel van de ingezamelde complete batterijen is afkomstig uit schadevoertuigen en een klein deel uit demontagevoertuigen. Vorig jaar zijn meer modules in plaats van complete batterijpakketten aangeboden voor recycling. 228.202 kg (53%) bestaat uit modules en 202.452 kg (47%) uit batterijpakketten. In 2024 betrof 64% van het totale gewicht modules.

Van de in 2025 via ARN ingezamelde lithiumbatterijen is 87% gerecycled (85% in 2024). De overige 13% (15% in 2024) is herbestemd voor toepassing in de vorm van energieopslag. De afnemende trend in het herbestemmen van afgedankte batterijen zet door, waarbij verschillende oorzaken een rol spelen. Nieuwe batterijen worden goedkoper en de afgedankte batterijen gaan door levensduurverlenging in de oorspronkelijke toepassing langer mee.

Met een gewogen gemiddelde van recycling en herbestemming is een nuttige toepassing van afgedankte batterijen uit elektrische auto’s van 60% behaald. Vanaf volgend jaar zal dit percentage met de nieuwe doelstellingen uit de batterijverordening moeten toenemen naar 65%. Om deze doelen te bereiken werkt ARN samen met verschillende recyclingbedrijven in Europa en stimuleert innovatieprogramma’s in Nederland.