KPMG: “Modebranche moet alle zeilen bijzetten om klimaatdoelstelling te halen”

Ook de inspanningen die de bedrijven doen om de consument bewust te maken van duurzame mode kunnen en moeten volgens Basso verder worden opgevoerd.

Basso: “Het is heel belangrijk dat consumenten eenvoudig kunnen beoordelen of producten duurzaam en verantwoord worden gemaakt. Als wij kijken naar de grootste negentig modemerken in de wereld, dan besteedt 60% op de website aandacht aan duurzame mode. En 35% beschikt over een duurzame productlijn.

Een aantal ondertekenaars van het convenant laat ook zien dat zij in hun jaarverslag en via andere kanalen consumenten bewuster willen maken van een duurzame productie van kleding. Van de ondertekenaars beschikt bijna 70% over een duurzaamheidsrapportage, óf in het jaarverslag óf als apart duurzaamheidsverslag. En ruim 90% beschikt over een apart onderdeel over duurzaamheid op de website.

Als de consument een verantwoorde, duurzame keuze moet kunnen maken bij de aanschaf van kleding, moet hij ook over gemakkelijk toegankelijke informatie kunnen beschikken. Informatie die aangeeft hoe producten worden gemaakt, wat de herkomst van het materiaal is en wat de impact op het milieu is aan het eind van de cyclus. Het zou goed zijn als de sector op zoek gaat naar een systeem dat aangeeft hoe een kledingstuk op deze aspecten scoort.”