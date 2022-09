De financieringskloof voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) is uitgebreid tot US $ 135 biljoen na de Russische invasie van Oekraïne en andere internationale uitdagingen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Force for Good-initiatief in samenwerking met de VN en andere organisaties.

De SDG’s zijn doelen die elk aspect van duurzaamheid omvatten, waaronder het milieu, onderwijs, gelijkheid, gezondheid en bestuur. De deadline voor het behalen van de SDG’s is 2030. Volgens het nieuwe rapport, getiteld Capital as a Force for Good, is het gat in de financiering van de SDG’s sinds het laatste rapport met 35% gestegen tot US $ 102-135 biljoen. Force for Good publiceert het rapport vandaag voorafgaand aan de debatten van de Algemene Vergadering van de VN deze maand.

De totale kosten voor het behalen van de SDG’s zijn het afgelopen jaar ook met 25% gestegen van 116-142 biljoen dollar naar 134-176 biljoen dollar. De stijging is het gevolg van historische onderfinanciering, vereisten voor het bereiken van netto nul uitstoot van broeikasgassen (ook bekend als netto nul), een kortere periode voor het bereiken van de doelen en hoge inflatie die is gestegen na de Russische oorlog in Oekraïne.

De vooruitgang met betrekking tot verschillende SDG’s is ongedaan gemaakt, met meer dan 100 miljoen meer mensen in extreme armoede sinds 2019. Ongeveer 210 miljoen meer mensen ervaren acute voedselonzekerheid, terwijl 100 miljoen kinderen onder het minimum leesvaardigheidsniveau zijn gedaald en 270 miljoen mensen zijn momenteel geclassificeerd als migranten, die naar schatting zullen groeien tot wel een miljard mensen in 2050.

Na de invasie in Oekraïne wordt de wereldwijde behoefte aan veiligheidsuitgaven tot 2030 geschat op ongeveer 59 biljoen dollar, wat het belang onderstreept van de zestiende SDG, namelijk vrede, gerechtigheid en sterke instellingen. Dit geschatte totaal verhoogt de financieringsbehoefte voor veilige duurzaamheid tot US$235 biljoen.

Ketan Patel, voorzitter van Force for Good, zegt: “De SDG’s van de VN liggen niet op schema om gefinancierd te worden en zullen niet zo lang duren als ze worden gezien als oorzaken in plaats van investeringsmogelijkheden. Wereldwijde evenementen lopen het risico aandacht en financiering te trekken uit duurzaamheid in naam van veiligheid, in de verkeerde overtuiging dat dit concurrerende in plaats van onlosmakelijk verbonden prioriteiten zijn.

“De financiële sector blijft de financiering voor de doelen opvoeren. De strategieën die gericht waren op incrementele verandering, bleken echter ontoereikend. Om bijna de helft van de rijkdom van de wereld vrij te maken om zowel duurzaamheid als veiligheid te financieren, moet elke groep belanghebbenden op één lijn worden gebracht, van klanten en consumenten tot overheden en bedrijven.”

Volgens het rapport bedraagt ​​de wereldwijde rijkdom 450 biljoen dollar. De verplichtingen van klanten beperken echter de impact op duurzame ontwikkeling die de financiële sector kan genereren, waarvan ongeveer 80% onderhevig is aan gerelateerde beperkingen. Tot 50% van de wereldbevolking is zich niet bewust van de SDG’s, waardoor hun rol bij het afdwingen van verandering als klanten van de financiële sector of als consument en burgers in het algemeen wordt beperkt. Als het op klimaat aankomt, heeft zelfs bij de 2.000 grootste bedrijven ter wereld 62% zich niet gecommitteerd aan netto nul.

Nitin Desai, voormalig ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties en voormalig secretaris en economisch hoofdadviseur van het Indiase ministerie van Financiën, zegt: “De wereld moet veiligheid en duurzaamheid bieden, anders riskeert ze beide. Dit rapport beschrijft de multi-stakeholder aard van de uitdaging en hoe deze aan te pakken. Het schetst stoutmoedig een pad voor de toekomst, inclusief zes katalysatoren die de nodige doorbraken kunnen opleveren en anderen kunnen aanzetten tot actie.”

Garry Jacobs, President en CEO van de World Academy of Art and Science en voorzitter en CEO van het World University Consortium, zegt: “Dit derde jaarlijkse Capital as a Force for Good-rapport is een goed onderbouwde beoordeling van de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en stelt voor realistische benaderingen om de meest kritische ervan aan te pakken. Het is een wake-up call die mensen, organisaties en natiestaten kan mobiliseren in plaats van ze alleen maar te bedreigen of bang te maken, en bevat zes schaalbare, praktische strategieën met een enorm potentieel om de menselijke veiligheid over de hele wereld te transformeren. De toepassing van de bevindingen van het rapport kan het vertrouwen en de vastberadenheid genereren die nodig zijn om de implementatie van de SDG’s te versnellen.”