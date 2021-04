Koopmans bouwt productielijn voor CO2-neutrale huizen voor geWOONhout

Aan de Kryptonstraat in Wehl (Gld.) worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe fabriekshal voor geWOONhout. TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep heeft het terrein inmiddels bouwrijp gemaakt. Naar verwachting zal begin april de eerste spade de grond in gaan. De oplevering en ingebruikname van de fabriek wordt rond de bouwvak van 2021.

Uniek voor Nederland

geWOONhout bouwt deze fabriek om seriematige houten woningbouw in Nederland mogelijk te maken. De fabriek is uniek in Nederland. Net als in een autofabriek rollen straks kant-en-klare houten woningmodules ‘van de lopende band’. In een geheel geïndustrialiseerd proces worden duurzaam gefreesde houten panelen samengevoegd met ramen, deuren, kozijnen en installatiecomponenten zoals leidingen, badkamers, toilet en keuken. Ze worden compleet op de vrachtwagen geladen voor montage op de bouwplaats. De bouwer hoeft de modules ter plaatse alleen nog maar te stapelen, te verbinden en af te werken. Daarmee is geWOONhout ook een oplossing voor het steeds schaarser worden van vakmensen op de bouwplaats.

Streven naar geheel CO₂-neutraal

Van de zonnepanelen op het dak en een gesloten watersysteem tot aan de keuze voor LVL-hout en elektrisch transport: in alle keuzes gaat geWOONhout voor volledig CO₂-neutraal. Onderzoek wijst uit dat in een geWOONhout-woning 20 ton CO₂ zit opgeslagen en dat deze woning 55 ton CO₂ minder uitstoot dan een traditionele woning van beton. Dit komt mede door onze werkwijze en de keuze voor LVL-hout, waardoor we minder materiaal en hout gebruiken dan bij alternatieve houten woningen. Zo werken we aan een groenere bebouwde omgeving die bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem én het woningtekort.