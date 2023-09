Onder het toeziend oog van de medewerkers, partners geWOONhout en opdrachtgevers (woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars) opende minister Hugo de Jonge vanmiddag de fabriek van geWOONhout in Wehl. Deze opening betekent een duurzame versnelling van bouwprocessen. Compleet ingerichte, circulaire houten modules rollen hier de assemblage uit voor de woningbouw van de toekomst.

In de Achterhoekse gemeente Doetinchem stapten zo’n 120 gasten over de drempel van de assemblagefabriek geWOONhout. Deze fabriek – uniek in Nederland – assembleert via een geïndustrialiseerde productielijn modules voor seriematige woningbouw met inmiddels zeven HOUTbaar HUIS woontypologieën wordt invulling gegeven aan de vraag van de markt.

De gasten konden vandaag een glimp opvangen van het productieproces en van de medewerkers zelf horen waar zij iedere dag met veel passie aan werken. Na de rondleiding opende minister Hugo de Jonge feestelijk de fabriek en konden de aanwezigen een complete modelwoning met eigen ogen bekijken. Tijdens het aansluitende mini symposium gingen o.a. Bianca Seekles (Raad van Bestuur TBI), Herman van Ommen (directeur geWOONhout), Jan van Barneveld (directeur Alliantie Ontwikkeling BV) en Frank Waleczek (directeur Subvention BV) met elkaar in gesprek over de kansen van houtbouw. Tijdens de netwerkborrel werd er door de aanwezigen nog flink nagepraat en ervaringen gedeeld.

“Wij zien volop kansen en beseffen de voordelen van houtbouw als geen ander. Wij zijn alle drempels overgestapt met onze fabriek in Wehl. We hopen dat we onze gasten vandaag geïnspireerd hebben en dat ook zij de drempel overstappen. Want alleen samen bereiken we een mooiere toekomst!”, aldus Herman van Ommen en Hans Smit (directie geWOONhout).

Een oplossing voor het klimaatprobleem en het woningtekort

“Houtbouw is de toekomst en het is indrukwekkend wat geWOONhout hier heeft neergezet. Woningen van hout zijn een oplossing voor de woningnood. Ze zijn snel te bouwen en erg duurzaam. GeWOONhout laat zien voor hout te durven gaan met de opening van een tweede fabriekshal. Het is nu zaak om de productie op te voeren, zodat we woningen kunnen bouwen met een lage CO2-uitstoot”, benadrukt minister Hugo de Jonge in zijn speech.

Het biedt een oplossing voor de huidige bouwopgave en de stikstofproblematiek, het versnelt bouwprocessen en is ook nog eens erg duurzaam. Het bouwconcept HOUTbaar HUIS wordt in de eigen assemblagefabriek geWOONhout geproduceerd. Hierdoor kan er sneller, innovatiever en duurzamer woningen gerealiseerd worden. Met HOUTbaar HUIS en de geWOONhout fabriek heeft geWOONhout een modulair, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar woonconcept, dat volledig voldoet aan het Bouwbesluit, maar toch flexibel is.

De eerste honderd woningen zijn inmiddels geplaatst in diverse Achterhoekse gemeenten. In een razendsnel tempo zijn meerdere woningen op locatie gemonteerd. In 2025 wil geWOONhout 4.000 modules (circa 600 woningen) per jaar richting nieuwe woonwijken vervoeren.