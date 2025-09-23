Van alle onderzochte Europese landen heeft Nederland het grootste aandeel mensen dat hun koopkracht belangrijker vindt dan actie tegen klimaatverandering, dat blijkt uit de laatste editie van de Just Transition Observatory van BNP Paribas. In Nederland kiest 46% van de respondenten voor behoud van levensstandaard, zelfs als dat ten koste gaat van klimaatmaatregelen. Slechts 38% geeft prioriteit aan klimaat, een daling van drie procentpunten ten opzichte van 2024.

Tegelijkertijd verwachten Nederlanders dat het belang van klimaat op termijn toeneemt. Op een horizon van 10 jaar verwachten de ondervraagden dat de gevolgen van klimaatverandering zullen uitgroeien tot de voornaamste zorg, belangrijker dan druk op de koopkracht.

Grégoire Lusson, hoofd van NEST (Network of Experts in Sustainability Transitions) bij BNP Paribas: “We zien dat Nederlanders terughoudender worden in de afweging tussen klimaat en koopkracht. 46 procent geeft de prioriteit aan koopkrachtbehoud wanneer dit wordt afgewogen tegen investeringen in klimaatbeleid. De maatschappelijke discussie verschuift van ambitie naar haalbaarheid. Gezien de economische druk die veel mensen ervaren is dat begrijpelijk. Het onderstreept het belang van een rechtvaardige energietransitie: hoe verdelen we de inspanning, en hoe zorgen we dat de baten iedereen bereiken?”



Het BNP Paribas Just Transition Observatory werd in april 2025 uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. In Nederland zijn 1.000 mensen ondervraagd, representatief voor de bevolking van 16 jaar en ouder.