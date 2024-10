Koninklijke Vezet begint deze week met de bouw van een nieuwe productielocatie in Warmenhuizen (Noord-Holland), tegenover de bestaande locatie. Door groeiende afzet van onze klanten Albert Heijn en Delhaize is het nodig om onze productiecapaciteit uit te breiden om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar lekkere en gezonde convenience groente- en fruitproducten.

De nieuwe locatie wordt 35.000 m2 groot en is bedoeld voor het produceren van kant-en-klare salades, verse maaltijden, verse pizza’s en nieuwe convenienceproducten op basis van verse groente. De locatie voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en voedselhygiëne.​​Vanaf eind 2026 is de nieuwe productielocatie operationeel.

Duurzaamheid en circulariteit is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe locatie. Dit uit zich in energie-efficiënte bouwmethoden, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het minimaliseren en zo mogelijk hergebruiken van afvalstromen. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld achtduizend zonnepanelen op het dak te plaatsen, ledverlichting te instaleren, waterverbruik te verminderen door slimmer schoon te maken, geen gas meer te gebruiken in de fabriek en het gebouw optimaal te isoleren. “Wij streven ernaar om het BREEAM-Outstanding certificeringsniveau te gaan realiseren met deze nieuwbouw.”

Anouk Wissink, algemeen directeur van Koninklijke Vezet: “Ik ben enorm trots dat we de nieuwe locatie gaan bouwen. Met deze nieuwe productielocatie zet Koninklijke Vezet weer een stap om gemak producten op basis van groente en fruit nog lekkerder, betaalbaarder en duurzamer te maken voor iedereen. Dat doen we met de modernste technologieën en met innovatieve nieuwe bereidingswijzen. Hiermee bieden we tevens onze medewerkers een fijn en gezond werkklimaat.”

Koninklijke Vezet is onderdeel van de Kramer Food Familiy, die de bouw van de nieuwe faciliteit mogelijk maakt. Ondernemer Frans J.N. Kramer (4e generatie familie Kramer) hierover: “Ons West-Friese familiebedrijf is in 1890 begonnen met de fabricage van zuurkool in Zuid-Scharwoude. Onze onderneming groeit als kool en wij zijn in vele opzichten een oergezond bedrijf. Vooruitstrevend als wij zijn hebben wij ons productaanbod continu geïnnoveerd en gediversificeerd, nationaal en internationaal. Om de voortgaande groei en innovatieve kracht te accommoderen investeren wij in een nieuwe productiefaciliteit op onze eigen koolvelden. Hiermee blijven wij trouw aan onze roots en de regio!”

Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising & format bij Albert Heijn: “Als Albert Heijn vullen we dagelijks 7 miljoen borden. Vanuit onze missie om ‘Samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen.’ helpen we onze klanten met een gezondere leefstijl met lekker, vers en betaalbaar groente en fruit. De bouw van de nieuwe productielocatie van Koninklijke Vezet, als jarenlange strategische partner, stelt ons in staat om nog beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit klanten. Samen blijven we investeren in duurzaamheid en kwaliteit, zodat we onze klanten de beste producten kunnen blijven bieden.”

Foto: Foto van de laatste koolteelt op het perceel waar de nieuwe productielocatie komt. Op de foto zijn te zien Anouk Wissink, algemeen directeur Koninklijke Vezet en Marcel Jacobs, chief executive officer van Kramer Food Family. Op de achtergrond is de huidige productielocatie van Koninklijke Vezet te zien. De foto is gemaakt door Marloes Verweij