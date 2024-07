Koninklijke Van Wijhe Verf staat bekend als pionier en koploper op het gebied van duurzame ontwikkelingen in de verfbranche. De in december 2023 gepresenteerde Concept Paint Flower Power, de meest duurzame muurverf met een zeer lage carbon footprint, is daar een voorbeeld van. Deze in de WYDO laboratoria van Van Wijhe ontwikkelde muurverf wordt nu in de praktijk getest. De start van deze pilot in Rotterdam is veelbelovend.

De schilders van SW Vastgoedverbetering zijn enthousiast. Zij behandelen de wanden van een portiek in de Rotterdamse wijk Kralingen met Flower Power. Opdrachtgever woningcorporatie Woonstad Rotterdam, bekend om haar duurzame initiatieven, biedt graag gelegenheid voor deze pilot. Mooij Verf, de verfgroothandel voor de vakschilder, levert de verf. Verduurzamen doe je samen, samen kom je verder. Wij zijn erbij als de pilot start.

Locatie

De zero-emissie bus van Mooij Verf, de verfwinkel op wielen, brengt vroeg in de ochtend de benodigde emmers Flower Power bij de bouwkeet aan de Speelmanstraat. Daar hebben betrokken partijen zich verzameld, opgetogen en nieuwsgierig als ze zijn naar hoe deze nieuwe muurverf zich laat opbrengen. Gekozen is voor een portiek aan de Dijkstraat. Esther Mulder, projectleider planmatig onderhoud Woonstad Rotterdam legt uit: ‘Over deze oudere portiekwoningen nemen we binnenkort een besluit over de toekomst. Daarvoor overleggen we met de bewoners en andere stakeholders. We kunnen daarop niet wachten, we willen niet dat het complex verder achteruitgaat, iedere huurder heeft recht op goed wonen. Vandaar dat we nu gevelonderhoud uitvoeren. ‘Het verfraaien van de portieken maakt daar onderdeel van uit. Voor duurzame ontwikkelingen zijn we intrinsiek gemotiveerd. Toen we gevraagd werden om een locatie aan te dragen voor deze pilot was het ons snel duidelijk dat het een portiek moest worden in dit onderhoudsproject.’

Concept Paint – Flower Power

Goed om nog even terug te halen wat Flower Power onderscheidt van de meer traditionele muurverven. Ron Hulst, Manager R&D bij Koninklijke Van Wijhe Verf, vat het nog eens samen: ‘Het is ons gelukt Titaandioxide, een van de meest vervuilende basisgrondstoffen van verf, uit de nieuwe muurverf te halen. Verder haalden we de acrylaten, de zogenaamde koolstofketens, eruit. We voegden een ander bindmiddel, bio afbreekbaar, toe. Flower Power is biobased of soil based zoals we ook wel zeggen. Tot slot ontwikkelden we vier kleurpasta’s, met kleuren uit de natuur. Gemaakt van biologisch materiaal. Uiteraard hebben we de verf in een testomgeving uitgebreid getest zoals we met al onze verven doen. De resultaten hebben ons positief verrast.’ De “proof of the pudding” zit ‘m natuurlijk in een of meerdere praktijktoepassingen, dat weten ze bij Van Wijhe Verf als geen ander. De branche is nog vrij conservatief en moet overtuigd worden. Marlies Van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf, riep bij de presentatie van Flower Power partijen op om zich te melden voor praktijktoepassingen: ‘We willen verrast worden, willen leren, dat drijft ons om met Concept Paints bezig te zijn. Vragen en leren brengt ons verder. Daarin willen we opdrachtgevers, onderhoudsbedrijven en schilders meenemen.’

Duurzaamheid en circulariteit bij schilderprojecten in de praktijk

Onder leiding van Menno Faasse, projectleider SW Vastgoedverbetering, bezoeken we het portiek waar schilders Nic en Emin bezig zijn met het aanbrengen van Flower Power. Wat direct opvalt is dat duurzaamheid en circulariteit gemeengoed begint te worden in het planmatig onderhoud. De schilder laat zijn handschoenen zien, gemaakt van gerecycled materiaal, net als het vilt dat ter afdekking en bescherming wordt gebruikt. ‘De kwast die ik gebruik is van bamboe en petflessen gemaakt’ vertelt Nic vrolijk. Met het project Fire-Off, tussen Wijzonol en Dijkstra Plastics, worden lege emmers in een door Mooij Verf op locatie geplaatste rolcontainer aangeboden voor recycling. De natuurlijke Flower Power past hier naadloos bij. Onze Wijzonol-deskundigen Wim van Cappellen en Charles van Egmond zijn natuurlijk razend benieuwd naar de eerste ervaringen van de schilders.

Eerste ervaringen

Nic en Emin zijn enthousiast over de muurverf. ‘Hij verwerkt eigenlijk fijner dan de gewone muurverf, zowel met de kwast als met de roller. Hij laat zich gemakkelijk aanbrengen, vloeit goed uit, zakt niet en laat zich goed besnijden. Waar we even aan moesten wennen is dat bij het aanbrengen de verf deze nog niet zijn originele kleur heeft. Normaal zien we de gekozen kleur direct op het oppervlak verschijnen, bij deze muurverf komt de kleur bij droging naar voren. Maar ik moet zeggen, dat went snel.’ Nic gaat ook nog in op de geur. ‘De verf ruikt inderdaad anders dan de gewone verf maar niet vervelender. Integendeel, ik vind hem lekkerder ruiken, meer natuurlijk.’ Emin valt hem hierin bij. ‘De geur is zeer beperkt en zeker niet vervelend.’ Nic heeft nog wel een tip voor de marketeers die bij de verdere ontwikkeling van het product Flower Power zijn betrokken. ‘De uitstraling van de verpakking mag wel een beetje minder “bloemerig”. Doet mij niet denken aan een muurverf. Deze verf vraagt om een meer kwalitatieve uitstraling.’ De pilot kent een langere looptijd. De komende tijd wordt gebruikt om het gedrag van deze muurverf te monitoren. Hoe blijft de glans en de kleur, is deze kleurvast? Is de verf gemakkelijk schoon te maken, hoe blijft deze als er geschrobd moet worden? Vragen waar we graag een antwoord op willen.

Ketensamenwerking van strategie naar praktijk

Verduurzamen doe je samen, gaven we al in de inleiding aan. Het is van groot belang dat in de keten opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en producent elkaar inspireren en meenemen in ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en circulariteit. In een volgend artikel komen we terug op de ervaringen van respectievelijk Woonstad Rotterdam en SW Vastgoedverbetering bij deze pilot en bij hun inzet voor een meer duurzame samenleving. In deze pilot hebben partijen lef getoond en goed samengewerkt met Koninklijke Van Wijhe Verf / Wijzonol. En daarmee een nieuw leermoment toegevoegd aan de ontwikkeling van Flower Power, de verf van de toekomst zonder microplastics, 99% fossielvrij en met een minimale CO2 voetafdruk. Reden om ons bezoek aan het werk in Rotterdam af te sluiten met een heerlijk stukje taart, in de keet van SW Vastgoedverbetering.