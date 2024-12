Uit de laboratoria van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle komt opnieuw baanbrekend nieuws. Het is de verfproducent gelukt om een biobased alkydverf te ontwikkelen die qua prestaties dicht in de buurt komt van het paradepaardje van Van Wijhe, de LBH SDT Ultra Hoogglanslak. Dus met behoud van kwaliteit en extreem goede buitenduurzaamheid. De BIOmotion70, de werknaam van deze Concept Paint, bestaat voor 70% uit hernieuwbaar materiaal. Dit is uniek in de markt.

Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf, vertelt enthousiast: “Ons streven is elk jaar een nieuwe Concept Paint te presenteren. We willen de markt in beweging zetten en laten wennen aan meer duurzame verven. Met BIOmotion70 bereiken we 85% reductie in fossiel oplosmiddel. Daar is nog maar 4% van over. Deze verf is, met een reductie van het fossielaandeel van circa 50%, een grote stap richting een fossielvrije (verf-)wereld.”

Grondstoffen

In de laboratoria van Van Wijhe wordt de groene kant op ontwikkeld, zoals Ron Hulst (manager R&D) toelicht. “Wij zijn voortdurend op zoek naar ‘Green Deal’ waardige grondstoffen. Grondstoffen die biobased/biogeen en biodegradeerbaar zijn, circulair en minder milieubelastend. Het is juist deze transitie die heel veel inspanning en tijd kost. In de chemie is de ‘oude’ kennis immers gebaseerd op fossiele grondstoffen met olie als basis. Innovatie in onze branche is van een hoge technische complexiteit, het is jarenlang zoeken en werken aan alternatieve grondstoffen. Daar zit voor ons de uitdaging. En in de ketensamenwerking, samen bereiken we meer. Het geheim van BIOmotion70 zit in een, door grondstofproducent Relement in jarenlange samenwerking met TNO ontwikkeld, biobased molecule. Het is ons, samen met bindmiddelproducent Worlée, gelukt dit element in te bouwen in onze receptuur en dit verder te combineren met een ‘groen’ oplosmiddel. In de klassieke verf zit bijna 30% oplosmiddel die volledig petrochemisch is. In de BIOmotion70 is dit nog maar 4%. Dit is gerealiseerd door het toepassen van een speciaal ontwikkeld bindmiddel in combinatie met een 100% biobased oplosmiddel welke ook nog eens 100% biologisch afbreekbaar is in water en kooldioxide.”

Wil van Meer, adviseur duurzaamheid Worlée: ‘Zoals Van Wijhe koploper is, zijn wij frontrunner in de ontwikkeling van groener bindmiddel. Het is de R&D afdeling van Worlée gelukt om een fossiele zuurcomponent in onze alkydhars te vervangen door een, door Relement gebouwde, groene component. De daarmee samengestelde verf is niet alleen duidelijk groener maar levert ook nog een beter product. Resultaat van een vruchtbare samenwerking.’

Waarom Alkyd?

Alkydverf bestaat al 100 jaar, de laatste decennia is door de industrie veel gedaan om het aandeel schadelijke stoffen terug te brengen. Waarom nu nog een Concept Paint op alkydbasis? Marlies van Wijhe reageert scherp: “De hele wereld lijkt over te gaan op water. Maar water heeft ook zijn keerzijde. De beschikbaarheid van schoon water is niet onbeperkt. We weten nog weinig over de conservering van watergedragen producten op lange termijn. Ik heb altijd gezegd dat ik niet op één paard wil wedden. De synthetische markt blijft belangrijk. Met BIOmotion70 wil ik reuring brengen op deze markt. BIOmotion70 is nu goed voor een 3 sterren ‘OK Biobased’ beoordeling. Dat is uniek in de markt. En we zijn nog niet uitontwikkeld. Ik acht een 4 sterren beoordeling haalbaar.”

Monique Wekking, CCO en co-founder Relement: ‘Om een hoogwaardige alkydverf te realiseren is een fossiel zuurcomponent nodig in het bindmiddel. Ons product bio MPA is een uniek biobased alternatief. Wij zijn verheugd dat bio MPA een verf met drastisch lager gehalte oplosmiddel mogelijk maakt, waardoor de milieubelasting nog lager wordt. We kijken er naar uit onze samenwerking voort te zetten en reuring te maken in de markt.

BIOmotion70 in praktijk

Eric Deen, laboratorium manager, licht toe hoe gezocht is naar de juiste balans tussen het gebruik van zo veel mogelijk hernieuwbare grondstoffen enerzijds en behoud van een extreem goede buitenduurzaamheid anderzijds. “BIOmotion70 bevat ca. 70% aan hernieuwbaar materiaal conform de koolstof 14 methode. Dus wat er werkelijk in ‘de pot’ zit. We hebben de verf uitgebreid getest. De droging, verwerkbaarheid, vloei en overige eigenschappen liggen in lijn met de huidige oplosmiddelgedragen systemen. De verf biedt de door schilders zo gewenste ‘bolle glans’. Met snelveroudering hebben we de buitenduurzaamheid getest. Deze is beter dan de bekende marktreferenties en benadert de kwaliteit van onze LBH SDT Ultra Hoogglanslak. BIOmotion70 beschermt tot wel 10 jaar.” Marlies van Wijhe vult aan: “Het gaat dus om een hoogkwalitatieve verf. Het gaat niet ten koste van de performance. BIOmotion70 heeft een fractioneel mindere buitenduurzaamheid in vergelijk met onze LBH SDT Ultra Hoogglanslak, maar is veel minder milieubelastend. Ik vind dat acceptabel. Vindt de markt dat ook? Is dit iets waar de markt aan moet en gaat wennen?”

Verder onderzoek

“Binnenkort brengen we de verf in de praktijk aan. We willen leren van de schilderservaringen. En zoals gesteld is deze BIOmotion70 nog niet uitontwikkeld. Verder onderzoek is nodig. Er wordt hier intern flink gebrainstormd over het vervolg, ook met onze samenwerkingspartners Relement en Worlée. Op afzienbare termijn zien we kansen deze verf door te ontwikkelen naar een BIOmotion80, dus samengesteld met 80% hernieuwbaar materiaal.” Ron Hulst: “We blijven werken aan de verf of verven van de toekomst. We anticiperen op veranderende wet- en regelgeving, hebben de Green Deal 2030 in beeld en richten ons ook op andere producten, bijvoorbeeld voor de export. In Groningen zoeken we vooral de verbinding en de raakvlakken met kennisinstituten, vanuit Zwolle zoeken we dat vooral met leveranciers en partners in de keten. Deze partijen zijn inmiddels ook in beweging, dat is belangrijk. Het is mooi dat we als Koninklijke Van Wijhe Verf koploper en kartrekker hierin zijn, maar verduurzamen doe je uiteindelijk samen.”

Concept Paint

Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf, over het fenomeen Concept Paint: “Het begon als vrijdagmiddag experiment. Ik vroeg aan Ron Hulst, Manager R&D, of het idee van Concept Paint hem aansprak. Vergelijk het met concept cars in de automobielindustrie. Eerst om intern te laten zien waar toe we in staat zijn. Om te laten zien dat we onderweg zijn. Om leveranciers van grondstoffen te interesseren en elkaar te versterken. Om iets in beweging te zetten. Om diezelfde reden komen we nu in deze conceptvorm met onze nieuwe verf naar buiten. Vorig jaar was dat de Flower Power muurverf, dit jaar is dat de BIOmotion70. We nodigen mensen of partijen die met innovatie bezig zijn, of op welke wijze dan ook willen bijdragen, uit om aan te haken. Samen komen we verder. Wij zijn enthousiast over een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Daarom delen we graag wat we doen in het laboratorium om dat waar te maken. Zoals onze baanbrekende ontwikkelingen met Concept Paint.”