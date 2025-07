Paardekooper’s CO₂-reductiedoelstellingen officieel zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit bevestigt dat haar doelen wetenschappelijk onderbouwd zijn, en haar ambities bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C, zoals is vastgelegd in het Parijs Akkoord.

Van ambitie naar actie: Net-Zero in 2050

Koninklijke Paardekooper Group zet zich in om haar netto uitstoot van broeikasgassen (GHG-emissies) over de waardeketen te reduceren. “We hebben twee doelstellingen opgesteld, een voor de korte termijn en een voor de lange termijn.Op de korte termijn zet Koninklijke Paardekooper Group zich in om de absolute scope 1 en 2 GHG emissies met 50% te verlagen in 2030 ten opzichte van 2022.” Ook zet Koninklijke Paardekooper Group zich in om de absolute scope 3 GHG emissies van de ingekochte goederen en diensten, upstream transport en distributie, end-of-life van de verkochte producten, met 42% te verlagen in 2030 ten opzichte van 2023.

Het SBTi heeft Paardekooper’s net-zero science-based target in 2050 geverifieerd. Dit betekent dat op de lange termijn Koninklijke Paardekooper Group zich inzet om de absolute scope 1 en 2 GHG emissies met 90% te reduceren in 2050 ten opzichte van 2022. Ook zet Koninklijke Paardekooper Group zich in om de absolute scope 3 GHG emissies met 90% te verlagen in 2050 ten opzichte van 2023. “We prioriteren hier het reduceren van alle directe emissies, en alle resterende emissies worden (indien van toepassing) geneutraliseerd in overeenstemming met de SBTi-criteria voordat net-zero emissies worden bereikt.”

Wat is het SBTi?

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een klimaatactieorganisatie dat bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld in staat stelt hun steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatcrisis.De organisatie ontwikkelt standaarden, hulpmiddelen en richtlijnen waarmee bedrijven doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kunnen vaststellen die in lijn zijn met wat nodig is om de opwarming van de aarde onder catastrofale niveaus te houden en uiterlijk in 2050 netto nul uitstoot te bereiken.

Geen belofte, maar bewezen impact

De validatie door het SBTi bouwt voort op concrete stappen die Paardekooper al eerder heeft gezet binnen haar duurzaamheidsstrategie RESPECT. In de afgelopen jaren werkte Paardekooper intensief aan het in kaart brengen én terugdringen van de eigen impact. Die inspanningen hebben geleid tot tastbare resultaten: