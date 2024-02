Met de ingebruikname van een volledig elektrische asfaltspreidmachine, elektrische wals en elektrische kleefwagen versnelt Heijmans de transitie naar emissieloos bouwen. Heijmans heeft het asfaltmaterieel voor het eerst in gebruik genomen bij de asfaltvervanging van de brug op het einde van de Amsteldijk in het Amstelpark in Amsterdam. De asfaltspreidmachine, gemaakt door de Duitse fabrikant Dynapac, is in zijn soort ‘s werelds eerste die ‘af fabriek’ geheel elektrisch is geleverd. Het model, de SD1800We, is uitgerust met een 55 kW elektrische permanente magneetmotor en een 98 kWh zwaar lithium-ion batterijpakket.

Door ook een volledig elektrische kleefwagen aan te schaffen, kan Heijmans het asfaltwerk volledig elektrisch uitvoeren. De kleefwagen is een Volvo FE 4×2 met een Burtec opbouw, die ook volledig elektrisch de emulsie op de weg kan aanbrengen. Naast de asfaltspreidmachine en de kleefwagen heeft Heijmans ook een volledig elektrische wals (type Dynapac CC1000E) aangeschaft en extra mobiele batterijpakketten om in te zetten op grote asfalteertrajecten. Het opladen van de batterijen gebeurt met groene stroom.

Bouwen zonder uitstoot

Heijmans streeft ernaar om vanaf 2030 volledig emissieloos te werken, dus zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Om deze ambitie waar te kunnen maken, krijgt het realiseren van een emissieloze bouwplaats de hoogste prioriteit. De elektrificatie van zwaar bouwmaterieel heeft daarbij speciale aandacht. Tot nu toe heeft Heijmans geïnvesteerd in zo’n vijftig stuks elektrisch materieel. In veel gevallen gaat het om oorspronkelijk met dieselmotoren aangedreven machines die zijn omgebouwd tot geëlektrificeerde varianten Met de beschikbaarheid van ‘s werelds eerste volledig elektrische asfaltspreidmachine ‘af fabriek’ dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om duurzamer te bouwen.

Productielijnen ombouwen

“Net zoals bouwbedrijven staan ook fabrikanten van bouwmaterieel aan de vooravond van een grote transitie,” weet senior inkoper Peter Schellekens van Heijmans. “Veel aanbieders willen graag de overstap naar elektrisch maken, alleen is de afzetmarkt daarvoor nog te klein. De vraag naar elektrisch bouwmaterieel komt nu hoofdzakelijk uit Noorwegen en Nederland. Dat is niet genoeg om een hele productielijn om te bouwen. Dynapac is die uitdaging wel aangegaan en levert nu als eerste goed geteste, volledig elektrische asfalteermachines.”

Gewenningsfase

Heijmans zal de Dynapac SD1800We, met een asfalteerbreedte van 1,90 tot 4,10 meter, voornamelijk inzetten in de stedelijke omgeving. Zoals in Amsterdam bij de Amsteldijk. Daar is het voordeel van wegwerkzaamheden zónder uitlaatgassen ook onmiskenbaar groot, zowel voor omwonenden als wegwerkers. Na een korte gewenningsfase zal de asfaltspreidmachine intensief worden gebruikt door heel Nederland. Peter Schellekens: “We zijn ruim honderd jaar gewend om met dieselmachines te werken, maar elektrisch asfalteren vraagt om een andere planning. We moeten anders omgaan met energiebeheer en oplaadcycli. Bij een elektrische graafmachine kun je tussen de werkzaamheden door wel een pauze inlassen om de accu bij te laden. Bij asfalteren is dat niet mogelijk, dat is een continuproces.”