Koninklijke Auping versnelt circulaire ambities met start-up Bedzzzy

Koninklijke Auping lanceert Bedzzzy: een start-up die het leasen van circulaire matrassen mogelijk maakt. Vanaf nu kunnen consumenten een flexibel slaapabonnement afsluiten bij Bedzzzy en een duurzaam matras leasen. De consument betaalt EUR 12,50 per maand en slaapt op een variant van het circulaire matras dat Koninklijke Auping vorig jaar ontwikkelde samen met DSM-Niaga. Met dit initiatief wil de beddenfabrikant uit Deventer de transitie naar een circulaire economie versneld realiseren.

Een circulaire economie vereist nieuwe manieren van denken, samenwerken en andere verdienmodellen. Als koploper in de sector neemt Koninklijke Auping nu het initiatief om online abonnementen aan te bieden voor een circulair matras onder de noemer van Bedzzzy. De verwachting is dat Bedzzzy en Auping elkaar zullen versterken. Bedzzzy richt zich met een ander specifiek aanbod op een jonge doelgroep (20 tot 30 jaar). Met dit nieuwe merk kan Auping experimenteren met nieuwe circulaire producten en hier van leren.

Jan-Joost Bosman, CEO van Auping: “Duurzaamheid zit in onze vezels, we zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheden in een veranderende wereld. We geloven in een circulaire economie waarbij afval is geëlimineerd en producten en grondstoffen worden hergebruikt. We maken nu matrassen waarvan alle onderdelen herbruikbaar zijn – en met het aanbieden van abonnementen spelen we in op het betalen voor gebruik in plaats van betalen voor bezit.”

Alleen in Nederland worden al 1,5 miljoen matrassen per jaar weggegooid: een stapel duizend keer zo hoog als de Eiffeltoren. In Europa zijn dat er 35 miljoen. Matrassen zijn slecht recyclebaar en Auping is al langere tijd bezig om daar iets aan te doen. Zo introduceerde Auping eerder het Auping Take Back System en in 2018 bracht de beddenfabrikant samen met DSM-Niaga het 100% circulaire matras op de markt. Elk onderdeel van dit modulaire ontwerp is eenvoudig te scheiden van de rest en is volledig recyclebaar voor hergebruik in een nieuwe matras.

Het abonnement is aan te vragen via www.bedzzzy.com. Kosten zijn EUR 12,50 per maand en het abonnement is maandelijks opzegbaar. Het matras is ook – enkel online – te koop; er geldt dan een statiegeldregeling.