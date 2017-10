Koninklijke Ahrend geeft stadionstoelen Amsterdam ArenA een tweede leven

Koninklijke Ahrend revitaliseert een groot deel van de ruim 50.000 stadionstoelen uit de Amsterdam ArenA die in de afgelopen maanden zijn vervangen. Deze oude stoelen, met nieuw ontwerp, zijn vanaf deze week te bestellen via de Ajax-webshop ajax.nl of de Ajax Shop bij de Amsterdam ArenA. Van elke verkochte stoel gaat een deel naar de Ajax Foundation, waarmee projecten voor kansarme jongeren ondersteund worden.

Ontwerp en productie met sociaal karakter

De stoelen worden ontworpen en geproduceerd door Ahrend dochter Presikhaaf Schoolmeubelen. Hier werken 190 mensen (van de 230) met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de productie. Op basis van de zitting en de rugleuning uit het stadion worden de stoelen voorzien van een nieuw onderstel. Het hergebruik van de stadionstoelen past perfect binnen de visie van Ahrend om de circulaire economie te stimuleren. Hierbij wordt verspilling van materialen en energie zoveel mogelijk voorkomen door hiermee rekening te houden bij het ontwerp, (her)gebruik, beheer en onderhoud.

Foto: Daniëlle Klein

Drie modellen

Van de stoelen komen drie varianten beschikbaar: een losse rugleuning en zitting, die de gebruiker zelf tot een stoel kan maken; een stoel met stalen onderstel en een stoel met houten frame. De prijs van de stoelen varieert van € 50,- tot € 65,- Een losse zitting en rug kost € 7,75.

Eugène Sterken, CEO van Koninklijke Ahrend: ‘Dit project is een fantastische uitdaging voor het personeel van Presikhaaf Schoolmeubelen. Dit is bij uitstek een project waarbij sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit van toepassing zijn. Het geeft bovendien fans van Ajax de mogelijkheid een originele stoel met een door Ahrend ontworpen frame uit de Arena te bemachtigen en thuis neer te zetten.’

Circulair en sociaal maatschappelijk project

‘De Amsterdam ArenA is een van de duurzaamste stadions ter wereld’, stelt Henk Markerink, CEO van de Amsterdam ArenA. ‘Daarom was het voor ons een logische keuze om te kiezen voor circulariteit, ofwel het duurzaam hergebruiken van stoelen. Samen met Koninklijke Ahrend en hebben we een fraaie oplossing gerealiseerd waarbij bovendien mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt volop ingeschakeld kunnen worden.’