Koninklijk Paar ontvangt eerste volledig plasticvrije fruitverpakking

FruitMasters heeft de eerste volledig plasticvrije fruitverpakking overhandigd aan het Koninklijk Paar. Het gaat om een klantvriendelijke fruitverpakking zonder plastic voor Kanzi® appels. De Koningin nam de nieuwe verpakking van FruitMasters afgelopen woensdag in ontvangst tijdens een streekbezoek aan de Betuwe.

“Wij zijn zeer verheugd dat Koningin Máxima het volledig plasticvrije fruitverpakking in ontvangst wilde nemen,” zegt algemeen directeur Kees de Kat. “FruitMasters bestaat dit jaar 115 jaar. Sinds onze oprichting in 1904 lopen we als specialisten in hard- en zachtfruit voorop in de markt, ook op het gebied van duurzaamheid.” FruitMasters investeert continu in onderzoek en dit resulteert nu in een nieuw mono-concept voor duurzame verpakkingen.

De plastic verpakking maakt plaats voor een handzame kartonnen schaal met deksel die volledig recyclebaar is. En daar blijft het niet bij: ook de fruitstickers zijn volledig composteerbaar. De stickers mogen samen met het klokhuis bij het groenafval. Daarnaast worden de Kanzi® appels geteeld volgens de normen van het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk On the way to PlanetProof.

Streekbezoek

Het bezoek van het Koninklijk Paar aan FruitMasters was onderdeel van een streekbezoek aan de Betuwe. In de gemeente West Betuwe bezocht het Koninklijk Paar de proeftuin en het sorteer- en pakstation appels van FruitMasters. Tussen de fruitbomen gingen zij in gesprek met jonge fruittelers over de toekomst van de Nederlandse fruitteelt. Met coöperatie De Fruitmotor spraken zij over circulaire fruitteelt. Ook verdiepte het Koninklijk Paar zich in de huisvesting van arbeidsmigranten. Studenten van Helicon MBO Geldermalsen en Avans Hogeschool Den Bosch gaven in de boomgaard een demonstratie met drones.