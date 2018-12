Koningin Máxima opent nieuw duurzaam gerenoveerde kantoor van de Goede Doelen Loterijen

Hare Majesteit Koningin Máxima opende vandaag in Amsterdam het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij). De opening is het sluitstuk van een twee jaar durende renovatie waarbij een langdurig leegstaand en verwaarloosd pand in Amsterdam is omgetoverd tot het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland. In het verlengde van de missie om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld, hebben de Goede Doelen Loterijen het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland tot stand gebracht. Hiermee hopen de Goede Doelen Loterijen anderen te inspireren.

De renovatie is uitgevoerd volgens de hoogst haalbare standaard van de BREEAM-NL (2014) beoordelingsrichtlijn voor duurzaam verbouwen. Volgens de laatste versie van deze richtlijn scoort het pand van de Goede Doelen Loterijen als hoogste als renovatieproject. Een onafhankelijk BREEAM-assessor heeft dit vastgesteld aan de hand van de meest recente richtlijnen waarmee de organisatie duurzaamheid meetbaar maakt. Het gebouw is ontworpen door Benthem Crouwel Architects, interieurarchitecten D/DOCK en Loudon Living en uitgevoerd door aannemer J.P. Van Eesteren.

Duurzame innovaties

In het pand zijn duurzame innovaties verwerkt van onder andere Postcode Lottery Green Challenge-winnaars, waaronder de elektriciteit opwekkende PowerWindows van PHYSEE. In 2016 wonnen zij de duurzaamheidscompetitie van de Postcode Loterij in aanwezigheid van koningin Máxima. Het pand wordt verwarmd en gekoeld via een warmte- koudeopslagsysteem. Daarnaast is het dak voorzien van 949 zonnepanelen. Deze wekken ong. 300 MWh per jaar aan elektrische energie op. Dit is voldoende om het pand van elektriciteit te voorzien, hiermee is het pand energieneutraal. Via het dak van het gebouw wordt ook regenwater opgevangen en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en het irrigeren van de daktuinen. Het regenwatersysteem voorziet 37% van het waterverbruik van het gebouw.

Over de Goede Doelen Loterijen

De Goede Doelen Loterijen hebben als missie het fondsenwerven voor goede doelen. De organisatie, die bestaat uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij, is een uniek voorbeeld van particulier initiatief met een breed draagvlak in de samenleving. Deze non-profit loterijen schenken de helft van ieder lot aan meer dan 240 goede doelen en culturele partners, tot nu toe in totaal 7,2 miljard euro. Bij de Postcode Loterij zijn dit goededoelenorganisaties op het gebied van mens en natuur. De BankGiro Loterij steunt cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. De VriendenLoterij ondersteunt maatschappelijke initiatieven (goede doelen, clubs en verenigingen op het gebied van gezondheid en welzijn) die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven.

Maandelijks spelen in Nederland 3,3 miljoen huishoudens mee met de Goede Doelen Loterijen. De Goede Doelen Loterijen zijn samen met de Postcode Loterijen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland en Noorwegen de op twee na grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.