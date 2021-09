Koningin Máxima op bezoek bij Gulpener, winnaar Koning Willem I Prijs voor Duurzaam Ondernemerschap

Hare Majesteit Koningin Máxima en Klaas Knot waren donderdag 2 september op bezoek in Gulpen-Wittem. De koningin bezocht hopvelden, het nieuwe brouwhuis van Gulpener en gooide zelf met koninklijke flair haar hopbellen in de ketel voor een uniek speciaalbier. Het was een fijn bezoek, en een leerzame middag over ondernemen en samenwerken in het prachtige Limburgse land.

Koning Willem I

Het bezoek van Koningin Máxima stond in het kader van de Koning Willem I Prijs voor Duurzaam Ondernemerschap die Gulpener vorig jaar van de koningin kreeg uitgereikt. De prijs wordt gezien als de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat excelleert op het terrein van Duurzaam Ondernemerschap. Gulpener is er erg trots op.

Burgemeester Nicole Ramaekers: “Ook vanuit de gemeente zijn we natuurlijk enorm trots op de Gulpener. En op het feit dat we Koningin Maxima voor deze speciale gelegenheid vandaag voor het eerst mochten ontvangen in Gulpen-Wittem. Dat Gulpener de Koning Willem I Prijs voor Duurzaam Ondernemerschap mocht ontvangen, toont aan hoe bijzonder hun visie op de toekomst is. Kenmerkend is de verbondenheid die het bedrijf voelt met mensen, natuur en de gemeenschap. Duurzaamheid, innovatie en lokaal ondernemerschap staan bij deze ondernemer hoog in het vaandel. Daarmee is de Gulpener een erg waardevolle ambassadeur van ons Cittaslownetwerk. We staan samen voor een goede kwaliteit van leven. Wij hopen van harte dat Koningin Maxima dat heeft ervaren tijdens haar bezoek en dat we haar in de toekomst nogmaals mogen ontvangen.”

Bezoek

In een hoptuin in Gulpen-Wittem plukte Koningin Máxima haar eigen hopbellen en sprak ze met hop- en gersttelers over lokale productie, samenwerking tussen boer en brouwer en de bescherming van de Limburgse biodiversiteit. Daarna bezocht ze het nieuwe brouwhuis van Gulpener dat vorig jaar werd uitgeroepen tot Meest duurzame brouwhuis van Europa. Na gesprekken met medewerkers, familie en directie ging Máxima weer naar huis.

Foto: Marcel van Hoorn