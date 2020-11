Gulpener Bierbrouwerij winnaar Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap

Vanavond, 25 november, vond in de Beurs van Berlage de uitreiking plaats van de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB en Grootbedrijf én de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. De prijzen werden uitgereikt in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Máxima door de President van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de Koning Willem I Stichting, Prof. Dr. K.H.W. Klaas Knot. Voor het eerst in de geschiedenis van de Koning Willem I Stichting was deze uitreiking live te volgen. Dit is een unicum voor zowel de stichting als voor de finalisten. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap werd gewonnen door Gulpener Bierbrouwerij. Directeur Jan-Paul Rutten nam de prijs in ontvangst.

Facilitair dienstverlener CSU was de winnaar in de categorie Grootbedrijf en Von Gahlen kreeg de prijs uitgereikt in de categorie MKB.

De andere finalisten voor de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap waren P.G. Kuijpers & Zonen en Tony’s Chocolonely. In 2018 won het bedrijf Eosta, een innovatieve importeur, inpakker en distributeur van verse biologische groente en fruit in Europa.

GROOTBEDRIJF

Winnaar in de categorie Grootbedrijf is facilitair dienstverlener CSU Groep BV . Het bedrijf met de hoofdzetel in Uden is de nummer 1 in facilitaire dienstverlening met 16.000 werknemers verdeeld over 11.000 locaties in 11 sectoren. Tijdens de coronacrisis toonde CSU Groep BV ,,unieke wendbaarheid”, aldus de jury van de Koning Willem I Prijs. ,,De zorg voor de werknemers is bijzonder opvallend en meermaals beloond met certificaten als ‘TOP Employer Nederland’. Met behulp van virtual reality trainingen weet het landelijke schoonmaakbedrijf op innovatieve wijze om te gaan met crisissituaties.”

MKB

In de categorie MKB ontving Von Gahlen Nederland BV de Koning Willem I Prijs. ,,Von Gahlen bouwt wereldwijd specialistische productiefaciliteiten voor verpakkingen van radioactieve geneesmiddelen. Zo vormen zij een belangrijke schakel in de medische keten van radioactieve straling en de bescherming van medische professionals”, aldus de jury. ,,Von Gahlen toont moed, innovatie en hart voor de medemens.”

PLAQUETTE VOOR DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP

Gulpener Bierbrouwerij BV wint de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. ,,Gulpener Bierbrouwerij staat voor duurzaamheid, ambitie en eerlijkheid en maakt deze visie waar door klimaatneutraal bier te produceren binnen hun familiebedrijf”, stelt de jury. ,,Dankzij het open-source businessmodel worden bedrijven wereldwijd geïnspireerd om mee te liften met Gulpener’s succes op het gebied van duurzaamheid.”