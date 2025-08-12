Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagochtend 2 september een werkbezoek aan de infrastructurele sector in Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Hilversum. Het bezoek staat in het teken van het toepassen van circulariteit. De sector wil in 2030 klimaatneutraal zijn en volledig circulair werken en bij de aanleg, de vervanging, het onderhoud en de renovatie van infrastructuur zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken.

Het werkbezoek begint in Amstelveen bij Informatiecentrum InZicht van het project rond de verbreding van de snelweg A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. Koningin Máxima spreekt met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en marktpartijen uit de bouw- en infrasector. Zij geven toelichting op hun circulaire ambities en vertellen hoe zij samenwerken aan een circulaire bouweconomie en wat de kansen en uitdagingen van deze transitie zijn.

Hierna bezoekt Koningin Máxima de brug over de Bullewijk in Ouderkerk aan de Amstel. De brug wordt volledig vernieuwd en is onderdeel van de werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg A9. Hergebruik van beton staat bij de vernieuwing van de brug centraal. De betonnen balken die het brugdek vormden zijn verwijderd en worden hergebruikt bij andere wegenbouwprojecten in het land. Het hergebruik van deze liggers vermindert de CO₂-uitstoot en bespaart grondstoffen. Voor de liggers van het nieuwe viaduct is gerecycled beton gebruikt dat afkomstig is uit onderdelen van de gesloopte bruggen en viaducten van de A9.

In Hilversum krijgt Koningin Máxima uitleg over de Asphalt Recycling Train (ART) en wordt getoond hoe deze machine wordt ingezet. De ART vernieuwt oud asfalt op dezelfde locatie tot nieuw wegdek. Deze manier van wegdekonderhoud is vrijwel volledig circulair doordat al het materiaal opnieuw wordt gebruikt. Ook hoeven er geen vrachtwagens met oud en nieuw materiaal op en neer te rijden. De ART is een voorbeeld van samenwerking in de gehele keten en is in te zetten door alle opdrachtgevers en marktpartijen. Op de projectlocatie in Hilversum wordt het werkbezoek afgesloten met een gesprek over de projecten die zijn bezocht, over duurzame infrastructuur en over het bereiken van het doel om helemaal circulair te werken.

De ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit hebben grote invloed op het werk binnen de infrastructurele sector. De ruimte wordt schaarser en een groot deel van de bruggen, sluizen en tunnels nadert het einde van haar levensduur. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe, duurzame oplossingen. Samen met de markt en andere overheden ontwikkelt Rijkswaterstaat kennis, instrumenten en randvoorwaarden voor circulair werken. Bij de aanbesteding van projecten wegen CO₂-uitstoot, de wijze van grondstofwinning en hergebruik van materialen mee. Ook is er is data-uitwisseling over de materialen die vrijkomen bij sloop en renovatie, worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt fossiel grondstofgebruik afgebouwd.