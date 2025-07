Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op dinsdag 1 juli een werkbezoek aan het Radboudumc waar zij kennis maakte met de aanpak van het umc op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de zorg. Integratie van duurzaamheid in het onderwijs, herbruikbare medische hulpmiddelen en heruitgifte van medicijnen: het Radboudumc loopt voorop in het verduurzamen van de gezondheidszorg en werkt toe naar circulaire zorg in 2050.

Het koninklijk bezoek stond in het teken van de circulariteitsladder met de drie pijlers: voorkomen (refuse), hergebruiken (reuse) en recyclen (recycle). Koningin Máxima werd ontvangen door Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur, en kreeg een uitgebreid programma aangeboden waarin medewerkers van het Radboudumc duurzame initiatieven en resultaten presenteerden.

Samenwerking met partners cruciaal

‘We kunnen de zorg niet in ons eentje verduurzamen.” zegt Harriette Laurijsen, strategisch adviseur duurzaamheid van het Radboudumc. “Verandering is nodig op systeemniveau. Daarom werken we samen met partners zoals leveranciers, andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Het bezoek van Koningin Máxima benadrukt het belang van onze missie. We zijn vereerd dat we onze aanpak mochten laten zien. De aandacht voor duurzaamheid vanuit het Koninklijk Huis vergroot de bewustwording rondom dit thema, waardoor de verduurzaming van de zorgsector een krachtige impuls krijgt.”

Duurzaamheid begint bij onderwijs en onderzoek

Koningin Máxima startte haar bezoek met een gesprek over duurzaamheid in het medisch onderwijs. In het keuzevak “groene geneeskunde” leren toekomstig artsen over de relatie tussen klimaat, milieu en gezondheid, vertelde Tim Stobernack, onderzoeker en docent duurzaamheid in de zorg. “Aan de hand van de resultaten van ons onderzoek naar de milieu-impact van zorg én de gezondheidseffecten van milieuvervuiling of klimaatverandering op de gezondheid van de mens, geven we studenten de middelen en kennis om als toekomstig arts het verschil te maken”.

Van operatiekamer tot afvalstation

Op de operatiekamers zag Koningin Máxima hoe het Green Team OK werkt aan een operatiekamer waar het milieu minimaal wordt belast. Operatieassistent Gertie van der Molen demonstreerde de verschillende afvalstromen en liet zien hoe kleine gedragsveranderingen grote impact hebben. Door bijvoorbeeld bewuster om te gaan met materialen, zoals celstofmatjes, worden jaarlijks duizenden euro’s bespaard én CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd. Ook hoorde Koningin Máxima over het innovatieve onderzoek naar heruitgifte van medicijnen. Dit project, onder leiding van onderzoeker Charlotte Bekker, is uitgerold naar alle umc’s en acht topklinische en algemene ziekenhuizen. Jaarlijks kunnen hierdoor miljoenen euro’s worden bespaard in Nederland. Op de route was er ook een korte stop bij de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) waar medische hulpmiddelen worden gesteriliseerd voor hergebruik. Verduurzaming zoals op de OK heeft tot gevolg dat er meer hulpmiddelen moeten worden gesteriliseerd.

Het bezoek eindigde bij het afvalstation van het Radboudumc waar teamcoördinator Wim Joosten Koningin Máxima vertelde over verwerking van de verschillende afvalstromen. Hier werd toegelicht hoe het Radboudumc werkt met 50 verschillende afvalstromen om materialen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen. Tot slot sprak Koningin Máxima met partners over het belang van samenwerken voor het verduurzamen van de zorg. Samen met zorgverzekeraars, afvalverwerkers en regionale ziekenhuizen brengen we de verduurzaming van de zorg naar een hoger niveau. Het regionale project ‘Het Circulaire Ziekenhuis’, waarin wordt onderzocht hoe medisch afval met nieuwe technieken kan worden gerecycled, werd als voorbeeld gepresenteerd.

Klimaatdoelen 2030 nu al bereikt

Het Radboudumc heeft al jaren duurzaamheid als een van de strategische speerpunten benoemd en streeft ernaar de OK zoveel mogelijk te vergroenen. Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg committeerde het umc zich onder meer aan een CO2-reductie van 55% in 2030. In 2022 werd dit doel al behaald en werkt het umc verder toe naar zo veel mogelijk klimaatneutrale en circulaire zorg in 2050.

Concrete voorbeelden van onze aanpak:

In 2024 is een directe CO2-reductie gerealiseerd van 76% ten opzichte van referentiejaar 1998.

Indirecte CO2-uitstoot wordt teruggedrongen door duurzaam in te kopen en duurzaam vervoer te stimuleren. We werken bijvoorbeeld met duurzamere medische hulpmiddelen zoals herbruikbare bloeddrukbanden, stuwbanden en isolatiejassen.

Duurzaam vervoer: bijvoorbeeld de inzet van een dubbeldekker-vrachtwagen voor het wastransport. Hierdoor is de CO2-uitstoot van het wastransport met 46% verminderd.

We dringen verspilling terug: bijvoorbeeld jaarlijks 40.000 minder plastic bedhoezen door overstap naar wasbare hoeslakens en afschaffen hoeslakens.

Foto bovenaan: Bertine Lahuis en Koningin Máxima in hoofdgebouw

fotocredit: Radboudumc / Jesse Engels