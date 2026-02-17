Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmiddag 20 maart de nieuwe fabriekshal van composietproducent Prince Fibre in Kampen. Prince Fibre is een familiebedrijf dat sinds 1997 gespecialiseerd is in het produceren en ontwikkelen van vezelversterkte profielen van carbon, glasvezel of natuurvezel. De profielen worden gebruikt in diverse toepassingen als robotarmen, dorpels, medische apparaten, drones en onderdelen voor de maritieme sector.

Na het plenaire programma en de openingshandeling krijgt de Koning een rondleiding door de nieuwe fabriekshal. Hij krijgt een toelichting op de innovatieve toepassingen die het bedrijf biedt om eindproducten van andere bedrijven lichter, sterker en duurzamer te maken. Ook bekijkt de Koning een aantal voorbeelden van toepassingen.

Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met oprichter Rinus Prins en de volgende generaties die in het familiebedrijf werkzaam zijn.

De huidige aandeelhouders van Prince Fibre werken als familiebedrijf samen met Hogeschool Windesheim, om de vierde generatie kansen te bieden in hun bedrijvengroep. Met het lectoraat familiebedrijven worden nieuwe generaties bijgestaan in het ontwikkelen van hun eigen talenten en hoe deze talenten van waarde kunnen zijn in het familiebedrijf.