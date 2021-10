Koning opent eerste Nederlandse bio-LNG-installatie

Zijne Majesteit de Koning opent op donderdagmorgen 14 oktober de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie in Amsterdam. De bio-LNG-installatie, die een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het wegtransport, is gebouwd op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort. De drie initiatiefnemers Renewi, Nordsol en Shell hebben elk een eigen rol in de productie van de biobrandstof. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens verwerkt de recycler het afval en zet het in de eigen vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG. Shell levert deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations in Nederland. Daarnaast wordt tijdens de productie van bio-LNG CO2 uit het biogas verwijderd en vloeibaar gemaakt voor hergebruik in kassen. De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-LNG per jaar waarmee het de uitstoot van ruim tien kiloton fossiele CO2 voorkomt, genoeg voor dertien miljoen wegkilometers.