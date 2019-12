Koning opent duurzame Unilever Foods Innovation Centre

Vanmiddag opende Koning Willem-Alexander het Unilever Foods Innovation Centre, Hive, op Wageningen Campus. Ruim 500 Unilever medewerkers werken hier samen aan gezonde en duurzame voedingsinnovaties. Het energieneutrale gebouw omvat naast kantoren diverse laboratoria, testkeukens en een mini-fabriek waarin nieuwe producten op kleine schaal worden ontwikkeld en getest. De nieuwe onderzoeksfaciliteit voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen dankzij een geïntegreerde samenwerking met experts op het gebied van innovatieve architectuur, bouw en ontwikkeling: Dura Vermeer Bouw Hengelo, Paul de Ruiter Architects, adviesbureau DWA. Fokkema & Partners Architecten heeft voor Unilever het circulaire interieur ontworpen. Door dit integrale design & build proces ontving het ontwerp de maximale duurzaamheidscertificering, BREEAM-NL Outstanding. Dit maakt het Foods Innovation Centre officieel tot het duurzaamste multifunctionele gebouw ter wereld.

Het Unilever Foods Innovation Centre is een energieneutraal gebouw. Op het dak zijn 1.550 zonnepanelen geplaatst en ook het glazen dak is voorzien van zonnecellen die zowel energie opwekken als beschermen tegen de zonnewarmte. Een compacte bouwvorm zorgt ervoor dat energieverliezen worden beperkt. Daarnaast zijn diverse technieken toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie, om het gebouw zo energie-efficiënt mogelijk te laten functioneren. Hoge isolatiewaarden in zowel het glas, de dichte gevels als de vloer zorgen voor een laag energiegebruik en hoog comfort. Met aandacht voor (dag)licht, uitzicht op groen, luchtkwaliteit, akoestiek en ergonomie draagt het gebouw bij aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Nieuwe hub voor kennisdeling

Het innovatiecentrum vormt een belangrijke nieuwe hub voor kennisdeling tussen Unilever en andere partijen op de campus, zoals onderzoekers en studenten van Wageningen University & Research. Deze kruisbestuiving wordt gestimuleerd doordat een groot deel van het gebouw publiek toegankelijk is. Zo geeft de komst van het Foods Innovation Centre een extra impuls aan de ambitie van Wageningen om een wereldwijd toonaangevend kennishart op het gebied van (Agro)Food en Life Sciences te worden.

Intensieve co-creatie

Gedurende het ontwerp en het ontwikkelproces is intensief samengewerkt met de medewerkers van de kantoren, laboratoria en keukens van de voormalige Unilever R&D locaties uit Nederland, Polen en Duitsland die naar de nieuwe locatie in Wageningen verhuisden. Het complexe programma met uiteenlopende gebruiksfuncties en culturen is stap voor stap vormgegeven. Door deze co-creatie is een transparant en connectief gebouw ontstaan waarin duurzaamheid, innovatie en kennisuitwisseling centraal staan.

Gezondheid en welzijn als basis voor de indeling

Daar waar je bij de meeste bedrijfsgebouwen direct bij de entree tegen een beveiligings-barrière aanloopt, wilde Unilever het tegenovergestelde: een gebouw dat ‘open by default’ is. Bij binnenkomst in de zes meter hoge publieke hal staat openheid, transparantie en food-beleving centraal. Hier heeft een traditionele receptie plaatsgemaakt voor een royale bar. Iedere bezoeker, student of geïnteresseerde is welkom voor een kop thee of een gezonde lunch met direct zicht op de Pilot Plant, de mini-fabriek van Unilever.

Tegenover de bar ligt een grote demo-keuken waar gedurende de dag culinaire sessies en proeverijen plaatsvinden die voor iedereen zichtbaar zijn. Even verderop bevindt zich een open auditorium, deze ruimte gebruikt Unilever als Town Hall area waar food innovators kennisdelen door middel van lezingen en symposia.

Het auditorium verbindt de begane grond met de voor alle bezoekers toegankelijke Food Market, de publieke vergaderruimten en het restaurant op de eerste verdieping. Grenzend aan de Food Market ligt een ‘shop-in-shop’ zone waar partners van Unilever de kans krijgen een kantoor in te richten en actief onderdeel worden van het Foods-ecosysteem. In deze hal zoekt Unilever in eigen huis de kruisbestuiving op andere externe partners op de Wageningen Campus. Op de begane grond bevinden zich tevens de Foods Experience Kitchens. Deze vier innovatiekeukens vormen, samen met de grote demo keuken, de creatieve showcase voor de chefs van Unilever. Zij gebruiken de keukens dagelijks als proefkeuken voor culinaire sessies met externen, kooktrainingen en speciale lunches en diners voor gasten.

Een licht atrium met zonnedak en brede houten trap verbindt de begane grond met de kantoren en laboratoria van Unilever. Onder het gehele pand is een verdiepte parkeergarage gesitueerd die voor zowel de medewerkers van Unilever als voor de Universiteit van Wageningen toegankelijk is. Atelier LOOSvanVliet ontwierp de tuin waarin de architectuur en duurzaamheid van het gebouw van binnen naar buiten toe wordt voortgezet.

Duurzame toepassingen, technologieën & innovaties

Alle toepassingen, technologieën en innovaties in het Unilever Foods Innovation Centre zijn afgestemd op het gebouw, de functionaliteit van de ruimten en de behoeften van de organisatie. Een combinatie van bewezen technieken en innovatieve oplossingen op maat, zorgen voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Zo zorgt bijvoorbeeld ionisatie van de ventilatielucht voor een verbetering van de luchtkwaliteit door het reduceren van bacteriën, virussen en schimmels op energiezuinige wijze.

Volledig circulair interieur

Met het sluiten van drie Unilever R&D locaties in Nederland, Duitsland en Polen, werd het ontwerpteam uitgedaagd om zoveel mogelijk meubilair en interieurelementen uit de bestaande sites te verhuizen naar het nieuwe Foods Innovation Centre. Deze circulaire gedachte vormt het uitgangspunt voor alle materiaalkeuzes en detailleringen in het interieur. Een integraal concept werd bedacht dat de bonte verzameling bestaand meubilair, met alle bestaande stofferingen, bureaubladen en schoonheidsfoutjes, volledig omarmt.

Foto: Ossip van Duivenbode