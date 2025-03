Ter gelegenheid van het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Kenia, vond de eerste gekoelde containerzending met snijbloemen per trein plaats. Deze proefzending is een mijlpaal in de ontwikkeling van de Cool Logistics Corridor in Kenia en toont het potentieel voor het transport van verse producten naar de haven van Mombasa. De Nederlandse koning en koningin bezochten op 19 maart de Inland Container Depot (ICD), samen met Dutch Flower Group (DFG) en de betrokken partners.

Lange geschiedenis van ervaring met zeetransport

Dutch Flower Group is marktleider en koploper in het vervoer van bloemen per zeecontainertransport. Tot de verstoring van de Rode Zeeroute verscheepte DFG jaarlijks 260 zeecontainers met rozen naar Europa. “Door bloemen per container over zee te vervoeren, kunnen we onze CO₂-eq uitstoot met 80 tot 90% verminderen ten opzichte van luchttransport, afhankelijk van de locaties. Deze proefzending geeft ons inzicht in het potentieel van railtransport in Kenia als een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtvervoer naar de haven van Mombasa,” zegt Jan van Dam, CEO van Dutch Flower Group.

Al in 2008 begonnen DFG-bedrijven met het opzetten van een commerciële route van Colombia naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere bestemmingen. In 2023 arriveerde de 10.000e container uit Colombia in Nederland. Daarnaast heeft DFG veel expertise opgebouwd in het transport van verschillende bloemen vanuit Kenia.

De focus op het verschuiven van de handel in verse bloemen van lucht- naar zeetransport en van weg- naar railtransport is onderdeel van DFG’s duurzaamheidsstrategie IMPACT2030. Vanuit DFG’s kweker Nini is er een volledig geconditioneerde supply chain van de kwekerij tot de klant. Nini is een koploper op het gebied van duurzaamheid, continu gericht op verbetering en in het bezit van certificeringen zoals Fairtrade, GLOBALG.A.P., MPS en KFC; volledig in lijn met de FSI Basket of Standards.