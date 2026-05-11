Vrijdag 8 mei 2026 heeft KNRM Ameland officieel het nieuwe boothuis aan de Ballumerbocht geopend. Met de ingebruikname van het nieuwe boothuis zijn de bemanningen en het materieel van Nes en Ballumerbocht samengebracht in één moderne en toekomstgerichte uitvalsbasis voor het reddingwerk rond het eiland. Voortaan zetten zij gezamenlijk als KNRM Ameland het reddingwerk voort op de Waddenzee en de Noordzee.

Het nieuwe boothuis kwam tot stand dankzij bijdragen van een groot aantal donateurs, schenkers en sponsoren. De KNRM is buitengewoon dankbaar voor deze brede en betrokken steun van particulieren, stichtingen en bedrijven die het reddingwerk op Ameland een warm hart toedragen. Die gezamenlijke inzet, groot én klein, vormt het fundament onder dit nieuwe reddingstation.

Met het nieuwe boothuis blijft de KNRM op Ameland slagvaardig en wordt de inzetbaarheid verder versterkt op een eiland waar jaarlijks ongeveer tachtig keer wordt uitgerukt voor hulpverlening.

Onmisbaar op een eiland

Ameland telt ruim 3.800 inwoners en ontvangt jaarlijks veel toeristen. Naast hulp aan watersporters en beroepsvaart verzorgen de redders regelmatig patiëntenvervoer naar de vaste wal. De reddingboten fungeren daarbij als ambulance op het water en vormen een belangrijke levensader voor bewoners en bezoekers van het eiland.

Door de bemanningen samen te brengen is één grotere ploeg vrijwilligers ontstaan. Daarmee blijft de 24 uurs inzetbaarheid gewaarborgd en is ook het patiëntenvervoer structureel verzekerd.

Willard Molenaar, schipper van KNRM Ameland: “Op een eiland moet je altijd kunnen uitvaren. Door onze krachten te bundelen staan we als team sterker en blijven we klaar voor alles wat er op het water gebeurt.”

Strategisch gelegen en voorbereid op de toekomst

De keuze voor de Ballumerbocht is zowel praktisch als toekomstgericht. De allweatherreddingboot Anna Margaretha van de Arie Visserklasse kan hier permanent in het water liggen. De locatie is beschut en bij hoog water langer bereikbaar dan de pier bij Nes.

Het boothuis is gebouwd op een terp van vijf meter boven NAP, zodat het reddingstation ook voorbereid is op extreem hoog water. De bouw vond gefaseerd plaats vanwege het stormseizoen, waarin buitendijks bouwen beperkt is toegestaan.

Samen oefenen, samen uitrukken

De bemanningen van Nes en Ballumerbocht werken al langer samen bij alarmeringen. Sinds een jaar oefenen zij structureel gezamenlijk, zodat alle vrijwilligers inzetbaar zijn op de allweatherreddingboot Anna Margaretha, de ondiep stekende Maria Hofker van de Atlantic 75 klasse en het kusthulpverleningsvoertuig.

Met 34 vrijwilligers, geleid door een beroepsschipper, is KNRM Ameland 24 uur per dag en 365 dagen per jaar inzetbaar onder alle omstandigheden.

Duurzaam gebouwd

Het nieuwe reddingstation sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van de KNRM. Het gebouw is volledig gasloos en uitgerust met een warmtepomp en warmteterugwinning. Op het dak liggen twintig zonnepanelen. Regenwater wordt hergebruikt en het pand is optimaal geïsoleerd en energiezuinig geventileerd. Ook de verlichting werkt met bewegingssensoren, waardoor energieverbruik en lichtuitstoot worden beperkt.

In de toekomst varen en rijden reddingboten en voertuigen op HVO100 brandstof. Dit levert een CO2 reductie tot 90 procent op.

Jacob Tas, directeur KNRM: “Dat onze vrijwilligers altijd klaarstaan voor een ander, is bijzonder. Het is dan ook indrukwekkend hoeveel steun er is vanuit de omgeving én van de vele donateurs, schenkers en sponsoren die aan dit bouwproject hebben bijgedragen. Die brede betrokkenheid maakt dit nieuwe reddingstation mogelijk. Aan de zeevarenden en watersporters voelen wij ons verplicht al onze middelen in te zetten om te helpen en te redden als dat nodig is. Aan onze vrijwillige redders zijn we verplicht ze het beste materiaal te bieden, zodat zij veilig kunnen uitvaren en veilig kunnen thuiskomen.”

De KNRM is een goed doel. De hulpverlening is kosteloos en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van donaties, giften en nalatenschappen.

Al 200 jaar reddingwerk rond Ameland

Al kort na de oprichting van de KNRM in 1824 werd in Nes een reddingstation opgericht. Het kustgebied rond Ameland, met onder meer het Bornrif, kende in de negentiende eeuw vele scheepsrampen.

De redders van Ameland groeiden uit tot een vaste waarde in het gebied tussen Terschelling en Schiermonnikoog. Waar vroeger vooral scheepsrampen plaatsvonden, gaat het tegenwoordig voornamelijk om hulp aan watersporters en recreatievaart. Ook in de toekomst blijft KNRM Ameland daarin een onmisbare schakel.

Foto: De naam van het nieuwe boothuis, Boothuis De Ballumerbocht, wordt bekendgemaakt. Foto: Roel Ovinge