KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld sprak dinsdag 22 februari namens de KNMP op internationaal podium over duurzame farmacie in Nederland. Dat deed Hunfeld tijdens het online event ‘Green and Sustainable Pharmacy’ van de Europese koepelorganisatie PGEU.

Het online event van Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) stond in teken van duurzame farmacie en implementatie van initiatieven die hieraan bijdragen. Dit betreft onder meer initiatieven om de negatieve impact van geneesmiddelen in het milieu te reduceren en algemene duurzaamheidspraktijken binnen de farmaceutische keten en de openbare apotheek te verbeteren.

KNMP-bestuurslid Nicole Hunfeld lichtte in een paneldiscussie toe hoe men duurzame farmacie denkt te bereiken in Nederland. Zij benadrukte dat de samenwerking binnen de Coalitie Duurzame Farmacie hierbij van groot belang is. Zo zet de KNMP zich samen met VIG, Bogin en Neprofarm in voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit het Water, onder leiding van de minister van Infrastructuur en Water (IenW). Ook haalde Hunfeld initiatieven aan als het gepast gebruik van geneesmiddelen en bezorging van geneesmiddelen per fiets als belangrijkste speerpunten van duurzame farmacie.