KLM terug op eerste positie in Dow Jones Sustainability Index

Vandaag is bekend geworden dat Air France – KLM in de categorie ‘Airlines’ terug is op de eerste positie in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). KLM is trots op deze eerste positie die aangeeft dat KLM succesvol investeert in het verduurzamen van KLM en van de luchtvaartsector op sociaal, milieutechnisch en economisch vlak. Voor het 15de jaar op rij staat Air-France-KLM in de top 3 van de DJSI.

We zijn blij met deze mooie positie in de DJSI, want het onderstreept de vele initiatieven van KLM om de luchtvaart te verduurzamen. In 2018 is KLM er voor het eerst in geslaagd de totale absolute CO2-uitstoot te verminderen terwijl we als bedrijf zijn gegroeid. Daarmee heeft KLM haar CO2-uitstoot per passagier met 17,3 procent naar beneden gebracht ten opzichte van 2011. Maar we hebben nog veel te doen op het gebied van duurzaamheid en KLM zal blijven investeren in en innoveren op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is het belangrijk dat de stakeholders in onze sector samen gaan werken en ‘best practices’ uitwisselen. Als luchtvaartsector gezamenlijk kunnen we pas echt grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid.” – Pieter Elbers President-directeur KLM.

Fly Responsibly

KLM heeft in juni haar initiatief Fly Responsibly gelanceerd. Met Fly Responsibly committeert KLM zich aan het creëren van een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. Het omvat alles wat KLM doet en gaat doen, om de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren. Maar alleen wanneer de hele sector samenwerkt, kan er echt vooruitgang worden geboekt. Met Fly Responsibly nodigt KLM daarom consumenten uit om voor CO2-compensatie te kiezen. Bedrijven worden uitgenodigd om zakelijke reizen te compenseren via het KLM Corporate BioFuel Programma. Een zeer recent voorbeeld van Fly Responsibly is dat KLM gister aankondigde met ingang van 29 maart 2020 één dagelijkse verbinding tussen Schiphol en Brussel te vervangen door stoelcapaciteit op de hogesnelheidstrein Thalys.

Recente investeringen in duurzaamheid

KLM investeert al in duurzame brandstof sinds 2009 maar met de afname van 75.000 ton duurzame kerosine is KLM de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die op grote schaal duurzame vliegtuigbrandstof inkoopt. Deze vliegtuigbrandstof zal vanaf 2022 geproduceerd worden in de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine die gebouwd gaat worden in Delftzijl.

Verder is er de samenwerking tussen KLM en TU Delft om een vliegtuig te ontwikkelen dat zuiniger is door zijn V-vorm en die de cabine voor de passagiers en bemanning, het vrachtgedeelte en de brandstoftanks voor een groot deel in de vleugels integreert. In oktober 2019 worden al een vliegend schaalmodel en een segment van het interieur op ware grootte officieel aan het publiek gepresenteerd tijdens de KLM Experience Dagen op Schiphol.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

De DJSI heeft een zogenaamde ‘best-in-class’ aanpak en erkent bedrijven uit allerlei sectoren die het, op basis van diverse duurzaamheidsindicatoren, beter doen dan hun concurrenten. Ieder jaar worden meer dan 3.000 beursgenoteerde bedrijven, inclusief 800 bedrijven in opkomende markten, door RobecoSAM uitgenodigd verslag te doen van hun duurzaamheidsinitiatieven.

