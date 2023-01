Met ingang van 1 maart 2023 is Zita Schellekens benoemd tot Senior Vice President Sustainability & Strategy van KLM. Dit is een nieuwe rol binnen KLM die deel uitmaakt van het Executive Committee. Schellekens was de afgelopen twee en een half jaar Sustainability Director bij DSM. Ook investeerde ze in die periode met oud DSM-CEO Feike Sijbesma in innovatieve, duurzame start ups. Ze is lid van de Sustainability Advisory Board van Royal Schiphol Group. Voor haar functie bij DSM was Schellekens als Director Corporate Affairs bij HEINEKEN onder andere verantwoordelijk voor duurzaamheid, public affairs en communicatie, op verschillende locaties in Azië, Afrika en Nederland.

In haar nieuwe rol is Schellekens verantwoordelijk voor de teams Transformatie en Sustainability om een verdere versnelling van de verduurzaming van het bedrijf mogelijk te maken. Zij rapporteert rechtstreeks aan KLM CEO Marjan Rintel.

“Nederlanders willen blijven vliegen en we zien dat reizen wereldwijd toeneemt. KLM wil dit op een verantwoorde manier mogelijk maken. Alleen zo kunnen we KLM toekomstbestendig maken. Dat betekent dat we investeren in een goed product voor de klant, slim gebruikmaken van technologie en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen hebben. De gedrevenheid en daadkracht van Zita en haar rijke ervaring met complexe duurzaamheidsvraagstukken bij grote bedrijven maken haar tot de ideale kandidaat om richting te geven aan de verduurzaming van KLM. We waren al op de goede weg en ik kijk uit naar wat we de komende tijd nog meer met elkaar gaan bereiken.” – Marjan Rintel, president-directeur KLM & CEO

“Ik ga mij inzetten voor een geweldige opdracht: KLM duurzaam transformeren. Het is een grote en uitdagende opdracht, een die zeer noodzakelijk is. In deze rol komen strategie, transformatie en sustainability samen. Dat betekent inzetten op versnelling van verduurzaming, op het benutten van alle innovatieve oplossingen die voorhanden zijn en het opzetten van slimme publiek-private samenwerkingen. Ik ben ervan overtuigd dat ik in deze functie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van KLM’s ambities en de verandering die de industrie moet doormaken.” – Zita Schellekens – aankomend SVP Sustainability & Strategy