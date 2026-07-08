“Kies voor onze toekomst. Weg met fossiel” Dat is de boodschap van de Klimaatmars op zaterdag 12 september in Amsterdam, vlak voor Prinsjesdag. De Klimaatcrisis Coalitie (KCC) vergroot met de mars de druk op Kabinet Jetten om fossiele brandstoffen in te ruilen voor hernieuwbare bronnen. De eis om met fossiel te breken is in alle lagen van de samenleving steeds breder te horen, blijkt uit in mei gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Druk op minderheidskabinet

De Klimaatmars is dit jaar bewust vlak voor Prinsjesdag. Zo voert de KCC de druk op voor de Algemene Politieke Beschouwingen van de Tweede Kamer. Volgens de KCC moet in de Miljoenennota veel meer belang en geld worden toegekend aan een rechtvaardige energietransitie. “Mensen zijn klaar met de extreme hitte en met een steeds duurdere energierekening, terwijl vervuilende fossiele brandstofbedrijven, mét subsidie, miljarden winsten opstrijken. Juist bij een minderheidskabinet is de stem van de samenleving doorslaggevend,” zegt Jimmy Kegel, voorzitter van de coalitie.

Weg met fossiel

Met de oproep ‘Weg met fossiel’ eisen de organisatoren van de Klimaatmars een radicale koerswijziging van kabinet Jetten. Kegel: “Deze zomer zal de koelste zomer zijn van de rest van ons leven. Het kabinet moet ons hiertegen beschermen. De huidige afhankelijkheid van olie, kolen en gas leidt wereldwijd tot oplopende conflicten en een groeiende klimaatcrisis. Overal ter wereld betalen burgers de rekening, met name de armen en mensen in het mondiale zuiden.”

De Klimaatcrisis Coalitie pleit voor:

Verschuiving van kapitaal: de miljarden aan fossiele en nucleaire subsidies van de overheid moeten direct worden besteed aan groene oplossingen, zoals windmolens.

de miljarden aan fossiele en nucleaire subsidies van de overheid moeten direct worden besteed aan groene oplossingen, zoals windmolens. Focus op autonomie en een eerlijke transitie: isolatie van woningen van burgers, geopolitieke onafhankelijkheid en steun aan het mondiale zuiden.

isolatie van woningen van burgers, geopolitieke onafhankelijkheid en steun aan het mondiale zuiden. Bestaanszekerheid: een duurzame transitie die zorgt voor groene banen en een betaalbare energierekening voor iedereen.

Organisatie in volle gang

De Klimaatmars is dit jaar in hoofdstad Amsterdam, de stad die er hard aan werkt om in 2050 helemaal circulair te zijn. Voorgaande Klimaatmarsen trokken tienduizenden bezoekers. De negen betrokken organisaties zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zij worden hierbij gesteund door meer dan tweehonderd bondgenoten. Geïnteresseerden en vrijwilligers kunnen updates vinden op klimaatmars.nl.