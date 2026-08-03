In 2025 leverde On the way to PlanetProof opnieuw een grote bijdrage aan de verduurzaming van de landbouwsector. Het gecertificeerde areaal in plantaardige productie groeide, internationale uitbreiding zette door en de betrokkenheid van marktpartijen nam verder toe. In de dierlijke sector lag de focus op de inhoudelijke stappen die de deelnemende veehouders zetten.

Plantaardige sector: areaal vergroot impact in Europa en Nederland

Binnen de plantaardige sector is het areaal dat is gecertificeerd volgens het keurmerk On the way to PlanetProof in 2025 verder gegroeid. In totaal steeg het gecertificeerde areaal in Europa met +4% naar 61.941 hectare, een toename van 2.337 hectare ten opzichte van 2024. De groei van het gecertificeerde areaal betekent dat meer producten volgens de keurmerkeisen worden geproduceerd. Daarmee neemt ook het bereik van de beoogde milieu-impact toe.

De groei in Europa werd vooral gerealiseerd binnen de open teelten. Het areaal nam daar met 4% toe tot 57.290 hectare. Met name het areaal voor aardappelen, groenten, fruit, granen en kruiden groeide (+2.310 hectare). Ook de sierteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt in de open lucht lieten een lichte groei zien (+2%). Binnen de bedekte teelten bleef het areaal groenten en kruiden vrijwel stabiel (+1%), terwijl het areaal bedekte sierteelt afnam van 199 hectare in 2024 naar 124 hectare.

Buiten Nederland nam het gecertificeerde areaal toe met 6% tot 14.140 hectare. Vooral Spanje en Italië droegen bij aan deze groei. In Spanje groeide het areaal met 456 hectare (+6%) tot 8.253 hectare, terwijl Italië een sterke stijging liet zien van 369 hectare (+27%) tot 1.738 hectare. Deze groei hangt samen met uitbreidingen in onder meer de teelt van groenten, bladgewassen en kruiden.

On the way to PlanetProof blijft in Nederland de grootste rol spelen als het gaat om de verduurzaming van plantaardige productie: hier groeide het gecertificeerde areaal met 3% naar 47.801 hectare, een toename van 1.563 hectare.

Binnen de Nederlandse plantaardige sector is een groot deel van het areaal inmiddels gecertificeerd. De open teelt blijft dominant en vertegenwoordigt ongeveer 92% van het totale gecertificeerde areaal. Het areaal van bedekte teelten is relatief kleiner (8%), omdat deze teelten per vierkante meter zeer productief zijn. Tegelijkertijd is de impact aanzienlijk: inmiddels is 70% van het Nederlandse areaal bedekte groenten- en fruitteelt gecertificeerd volgens de eisen van On the way to PlanetProof.

Dierlijke sector: opnieuw stappen gezet op milieu en dierenwelzijn

Binnen de dierlijke sector nam het aantal keurmerkhouders licht af. Het aantal gecertificeerde melkveehouders bleef min of meer stabiel met een kleine daling (van 800 naar 763) en het gecertificeerde melkveeareaal daalde met 2%. In de pluimveesector daalde het aantal deelnemende bedrijven van 30 naar 27.

Tegelijkertijd zijn er door de deelnemers aan het keurmerk belangrijke stappen gezet om milieu-impact en dierenwelzijn structureel te verbeteren. Pluim- en melkveehouders investeerden in 2025 in diverse stalmaatregelen om het comfort van kippen en koeien in de stal te verhogen. Verder is de ondergrens voor het percentage eiwit van eigen land op de melkveebedrijven verlegd van 50% naar 55%. Dit betekent dat de bedrijven meer grondgebonden zijn en minder krachtvoer kunnen aankopen. Ook werd op alle bedrijven een groter oppervlakte aan natuur- en landschap gerealiseerd, door minstens 5% van het areaal te laten bestaan uit kruidenrijk grasland, wat insecten, bijen en vlinders aantrekt. Grasland dat is ingezaaid, met bijvoorbeeld vlinderbloemige kruiden, beslaat minstens 12,5% van het areaal. Daarmee geven deelnemende melkveebedrijven een ambitieuze invulling aan natuurinclusieve melkveehouderij.

In 2025 werd bijkomend een pilot gestart in samenwerking met de Dierenbescherming, waarbij in eerste instantie een groep van circa 30 melkveehouders versneld extra stappen zet op het gebied van dierenwelzijn. De ambitie is om dit komende jaren verder op te schalen.

Ketenontwikkeling: groeiende betrokkenheid

De betrokkenheid van marktpartijen in de keten blijft toenemen. Het aantal gecertificeerde handelsbedrijven (B2B) nam toe met 18%, waarmee de verankering van het keurmerk binnen de keten wordt benadrukt. De vraag naar gecertificeerde producten blijft hoog, mede dankzij de blijvende inzet van supermarktketens om producten met een duurzaamheidskeurmerk breed toegankelijk te maken. Dit laat zien dat het keurmerk in de hele keten wordt gedragen en dat, ondanks verschuivingen in primaire productie, de marktvraag sterk blijft.

Blijvende opgave tot verduurzaming

On the way to PlanetProof blijft een toonaangevend instrument om verduurzaming binnen de landbouwsector te realiseren. Het keurmerk richt zich op concrete, haalbare stappen en het vooruitbrengen van de gehele keten van telers, veehouders, verwerkers en retailers. In 2025 is een uitgebreide herziening van de criteria voor plantaardige producten en eieren afgerond, in nauwe samenwerking met onder meer telers, deskundigen en onafhankelijke adviseurs. Deze samenwerking draagt bij aan verdere verbetering en draagvlak. Impactrapportages bieden daarnaast inzicht in prestaties en maken het mogelijk om gerichter te werken aan de blijvende opgave tot verduurzaming in zowel de plantaardige als dierlijke sector.