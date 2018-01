Klimaatdoelen wegvervoer niet haalbaar zonder CO2-heffing

“Zonder variabele CO2-heffing op autogebruik halen we onze klimaatdoelen niet.” Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck vanmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie. “Hierbij moet het gebruik van een auto worden belast waarbij de prijs afhankelijk wordt van de CO2-uitstoot. Dit stimuleert bewuster gebruik van de auto en versnelt vergroening van het wagenpark. Op de langere termijn moeten alle vormen van vervoer op deze manier worden belast. RAI Vereniging start nu een onderzoek naar het effect van deze heffing op het wagenpark en CO2-uitstoot.

Dit kabinet wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Ook heeft het kabinet de ambitie om per 2030 alleen nog nieuwe emissieloze auto’s te verkopen. Volgens Van Eijck zijn deze doelen alleen haalbaar als gewenst gedrag van automobilisten wordt beloond en ongewenst gedrag wordt belast.

“Een CO2-heffing op het gebruik van een auto is daarvoor de enige oplossing. Hierdoor zijn auto’s die minder uitstoten goedkoper per kilometer dan auto’s die veel uitstoten. De vergroening en elektrificatie van het Nederlands wagenpark wordt hierdoor versneld.” Bovendien worden hiermee ook de files effectief aangepakt en gaat ook de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag. Volgens Van Eijck zijn auto’s in de toekomst niet meer de oorzaak van het klimaatprobleem, maar dragen deze juist bij aan de oplossing.

Onderzoek

In het verleden is veel onderzoek gedaan naar sturen op gedrag, via invoering van de kilometerheffing. Ook toen is al aangetoond dat de CO2-uitstoot van het wegvervoer met circa 20 procent omlaag gaat als een vaste prijs per gereden kilometer wordt ingevoerd. Automobilisten gaan mobiliteit anders invullen waardoor er minder wordt gereden. “Wanneer de prijs echter ook afhankelijk wordt gemaakt van de CO2-uitstoot van een auto wordt het klimaatvoordeel nog groter. Wij gaan nu verder onderzoeken hoeveel die heffing bijdraagt aan de vergroening van het wagenpark en het behalen van de klimaatdoelen.”

Herziening belastingstelsel en investeringen

Volgens Van Eijck gaat de invoering van een CO2-heffing gepaard met een drastische modernisering van de autobelastingen. Hierbij moeten de vaste autobelastingen op bezit (MRB en BPM) worden omgezet naar een variabel tarief voor gebruik. Dit tarief bestaat uit een bedrag voor het gebruik van de infrastructuur en een variabel bedrag voor de CO2-uitstoot. Dit heeft ook gevolgen voor de schatkist, omdat zuinigere auto’s goedkoper worden en er minder wordt getankt.

Van Eijck: “Deze manier van beprijzing moet de norm worden voor al het vervoer en onderdeel uitmaken van een bredere visie op klimaat en mobiliteit. Alleen zo kunnen reizigers een eerlijke keuze tussen vervoersvormen maken en beleidsmakers effectief sturen op klimaat.” Dit Kabinet heeft aangekondigd om in samenwerking met de Mobiliteitsalliantie te starten met pilots naar betalen voor gebruik en een kilometerheffing voor vrachtauto’s. “Dit is dé tijd om door te pakken. Als mede-initiator van de Mobiliteitsalliantie gaan wij graag met het Kabinet in gesprek om invulling te geven aan deze ambitieuze plannen.”

125 Jaar RAI Vereniging

De oproep van RAI Vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie markeert de start van een bijzonder jaar. Dit jaar bestaat RAI Vereniging 125 jaar. Het jubileumjaar wordt gevierd met diverse activiteiten die de centrale rol markeren die RAI Vereniging sinds 1893 heeft gespeeld in de ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland.