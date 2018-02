Klimaatbeleid Rutte III ontziet bedrijven ten koste van burger

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/NRe0W5sxVi

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/HTCHWChp7b

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/MjdYxzueZG

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/gbM1H6mRue

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/J5xVDBTrLq

#GVB start aanbesteding elektrische bussen voor #Amsterdam. Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische #GVB bussen. | #GVB #MVO @GVBnieuws | ow.ly/iRc230ibUAa pic.twitter.com/GlWoKDBfCY

Wij vertellen u graag meer over het verschil tussen maatschappelijk betrokken ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. #MVO #MBO #Missie De uitleg vindt u hier: ow.ly/mXEA30gGLx2

@AreaWonen #besparing door gebruik digitale visitekaartjes al > 17.000 minder drukwerk, #MVO, #duurzaam, #corporatesocialresponsibility, #coporate sinds de start met @bizzerdcard, mooi voor leden van @Aedesnet pic.twitter.com/cqABsyHVxj

Retweeted Willem Scheepers (@Damies): "The transformation of capitalism (NB; naar #CSR c.q. #MVO) will not... fb.me/1B1bqYktq

"The transformation of capitalism (NB; naar #CSR c.q. #MVO) will not happen overnight, but there are actions that we can all take to make it possible." Aanvulling op de entry: Activistische CEO’s kunnen de Wereld Veranderen. managementpro.nl/leiderschap/…

Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Dat blijkt uit een rapport van @CEDelft in opdracht van @milieudefensie. duurzaam-ondernemen.nl/klimaa… #mvo #energietransitie pic.twitter.com/8xfI09NWyo

Oos Kesbeke is de 'directeur met hart' van het familiebedrijf @KesbekeZuur. Oos heeft het bedrijf laten groeien tot de grootste #inleggerij van Amsterdam met diverse certificeringen. Van Amsterdamse Bodem ging in gesprek met Oos: ow.ly/yAsv30hRr5f #VAbodem #fermenteren #mvo pic.twitter.com/yde5nv90q9

Schouten wil de verborgen, externe kosten van voedsel gaan berekenen. Daarna andere producten? #mvo #transparantie tweedekamer.nl/kamerstukken/k…

Werkgevers in Rivierenland; laat u verrassen door ons aanbod #kansen #Rivierenland #MVO pic.twitter.com/ooDMYugkVM

Zo ziet de nieuwe economie er uit. #nieuws #MVO ow.ly/ucCk30ico9m

Ondernemers uit Midden-Delfland hopelijk treffen we elkaar morgen bij @WestlandOnStage Zo niet dan zie ik u in de herkansing bij @DelftOnStage op 15 maart! #zichtbaarheid #beroepskeuze #mvo pic.twitter.com/PRuXF6OPPh

let me check out these Memez #MVO

All these #Eagles Fans Coming out the blue now (or that Eagles green i myt Say😅). 🤔 But where Were U wen they Was Shootin in the Gym ? #NEvsPhi #MVO