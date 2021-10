Kledingverhuurplatform CIRCLE CLOSET officieel gelanceerd

CIRCLE CLOSET, het online platform voor het huren en verhuren van designerkleding is vandaag officieel gelanceerd. Met merken als Isabel Marant, Ganni en IRO, richt het platform zich voornamelijk op gelegenheids- en seizoensgebonden designerkleding in de Effortless Chic stijl.

De Haarlemse startup boort daarmee een nieuw segment aan binnen de Nederlandse markt voor kledingverhuur. “De meeste vrouwen willen tijdens gelegenheden graag iets nieuws en unieks dragen”, legt Florentine Gillis, oprichtster van CIRCLE CLOSET uit. “Het is echter onzinnig om iedere keer veel geld uit te geven aan iets dat je maar één keer draagt en vervolgens in de kast hangt. Met CIRCLE CLOSET kun je onbezorgd en ongelimiteerd unieke items dragen, zonder dat het een aanslag is op de aarde en je portemonnee.”

Seamless service

De afgelopen zes maanden stonden voor CIRCLE CLOSET in het teken van een uitgebreide pilotperiode. Daaraan hield het platform honderden actieve gebruikers over, waaronder bekende namen zoals: Anic van Damme, Charlotte Nijs en Anna Gimbrère. Desondanks is het volgens Gillis voor veel mensen een spannend concept. “Daarom proberen we onze gebruikers zoveel mogelijk te ontzorgen. Bestellingen worden binnen 24 uur aan huis bezorgd door fietskoeriers en/of opgehaald en wij zorgen voor professionele reiniging van de items aan het einde van de verhuurperiode plus een verzekering voor kleine schade”. Gebruikers kunnen kleding via CIRCLE CLOSET voor minimaal vier en maximaal dertig dagen huren.

Nooit uitgekeken

Hoewel CIRCLE CLOSET is ontstaan vanuit een duidelijke missie om de kledingsector verder te verduurzamen, staat de kwaliteit van het aanbod voorop. Gillis: “De meeste vrouwen op ons platform willen geregeld van garderobe wisselen, zonder dat het hen veel geld of ruimte in hun kast kost. Wij zien een toekomst voor ons waarin consumenten hun gekochte basics aanvullen met gehuurde designeritems, zodat ze nooit meer het gevoel krijgen dat ze niets hebben om aan te trekken. Alleen op die manier creëer je een kledingkast waarop je nooit uitgekeken raakt én dragen we tegelijkertijd bij aan minder verspilling.”