Willy Naessens Group lanceerde The Circle®, een revolutionair en circulair bouwconcept. Met honderd elementen kunnen industriële bouwprojecten snel, flexibel, duurzaam en modulair worden gerealiseerd. Dit slimme concept, dat bouwen met ‘legoblokken’ van onder andere prefab beton mogelijk maakt, is gericht op hergebruik en recycling van logistiek vastgoed aan het einde van de levensduur. Ook in Nederland bedient Willy Naessens de markt met The Circle®. Het concept is bij uitstek interessant voor ontwikkelaars, architecten, aannemers, beleggers en adviseurs die snel en effectief willen bouwen, het behalen van duurzaamheidseisen ambiëren en een circulaire toekomst nastreven.

De Willy Naessens Group is al meer dan zestig jaar een betrouwbare partner in duurzame en complexe integrale, industriële bouwprojecten met prefab-beton, waarvan Willy Naessens Nederland onderdeel is. In 2024 ontwikkelde de pionier in het kader van verbreding en verduurzaming, een baanbrekend en levensduurverlengend concept, dat de industriebouw van de toekomst vormgeeft: The Circle®.

Het bedrijf is hiermee koploper, omdat het de snelste en meest efficiënte manier heeft gevonden om circulaire industriële bouwprojecten met een verlengde levensduur te realiseren, én om robuuste industriële gebouwen eenvoudig te herbestemmen of gedeeltelijk te recyclen. Met dit flexibele logistieke concept, anticipeert het op een toenemende vraag naar high-end bedrijfshuisvesting. “Zo speelt Willy Naessens op het hoogste niveau mee bij het vinden van oplossingen in een sterk bewegende markt die moet verduurzamen”, zegt Erik Koremans, Chief Sustainability and Commercial Officer (CSCO) van Willy Naessens Nederland.

Legoliseren van de bouw

“We legoliseren de bouw”, zegt Erik Koremans over de ‘bouwdoos’ met honderd prefab bouwstenen die droog kunnen worden gemonteerd en demontabel zijn. Zeventig procent van de prefab betonelementen en andere kunnen zonder aanpassingen worden hergebruikt in nieuwe bouwprojecten, terwijl 25 procent van de elementen hoogwaardig kan worden gerecycled. Doordat de bouwstenen op een specifieke manier in elkaar vallen zijn geen hulpstaalconstructies of stortbeton nodig, wat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert.

Het concept sluit naadloos aan bij de missie van Willy Naessens om te bouwen aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dat begint bij circulaire betonbouw met als belangrijkste speerpunten: een positieve milieu-impact en minder afval en CO₂- en stikstofuitstoot. Omdat industriële panden gebouwd met The Circle® een lagere ecologische footprint hebben dan reguliere betonbouwsystemen, wordt bijgedragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s).

“Op weg naar een duurzame toekomst zetten we zo voortdurend stappen; elke stap is nodig om aan de overkant te komen” zegt Koremans.

Binnen twee uur een definitief ontwerp

Willy Naessens heeft een innovatieve 3D-tool ontwikkeld waarmee binnen twee uur een definitief ontwerp op tafel kan liggen, inclusief een realtime indicatie van de totale investering, die kan concurreren met de traditionele bouw. Alle specificaties, afmetingen en kosten zijn per onderdeel inzichtelijk. Zo wordt een zeer snelle realisatie van industriële gebouwen mogelijk.

Het werken met vaste stramienmaten van 24×12 meter, maakt het mogelijk om de prefab betonelementen, die vaak op voorraad beschikbaar zijn, efficiënt te produceren. Dit verkort de voorbereidingstijd met enkele maanden ten opzichte van traditionele bouwmethodes.

Wanneer een logistiek gebouw na ongeveer 25 jaar niet meer voldoet aan de oorspronkelijke functie, kunnen de betonmodules eenvoudig worden gedemonteerd en elders opnieuw worden toegepast. Daarmee kan een aanzienlijk deel van het bouwproces worden overgeslagen en worden tijd, materiaal en (milieu) kosten bespaard.

Vooralsnog richt het toonaangevende bouwbedrijf zich met The Circle® met name op logistiek vastgoed, vanwege het grote aantal vaste klanten in die markt. In België is al een eerste pand gerealiseerd volgens The Circle®-concept: een logistiek complex voor Intervest van 40.000 m², is opgebouwd uit honderd circulaire bouwstenen. Ook in Nederland sluit een groeiend aantal partijen zich aan bij The Circle® en neemt het aantal aanvragen voor toepassing van deze circulaire oplossing in logistieke bedrijfspanden toe.