Vandaag dient Wakker Dier een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen Protix. De insectenfabriek wekt op zijn de website de indruk dat zijn producten de oplossing zijn voor een duurzaam voedselsysteem. Het belangrijkste wapenfeit — onbruikbare afvalstromen via insecten omzetten naar goede voedingsstoffen — blijkt een stevige overdrijving. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Op basis van die lariekoek worden miljarden dieren gekweekt en gedood.”

Eerder gaf Protix in het Financiële Dagblad toe vaak voedsel aan zijn insecten te geven dat anders naar varkens of koeien was gegaan. Protix is dus geen extra schakel die voedselverspilling voorkomt, maar concurreert met de vee-industrie om grondstoffen. Daarmee ontkracht het bedrijf zijn eigen duurzaamheidsverhaal, terwijl dat wél de basis vormt voor miljoenensubsidies en duurzaamheidsinvesteringen van onder andere Invest-NL.

Larven als diervoer

Protix heeft de grootste insectenfabriek ter wereld. Het bedrijf fokt daar miljarden zwarte soldatenvliegen. De larven van deze dieren verkoopt Protix als voer voor huisdieren, landbouwhuisdieren, kweekvissen en kweekgarnalen. Zo gebruikt Albert Heijn larven bij de kweek van garnalen en voert Oerei ze aan legkippen.

De claims van Protix

Op de website claimt Protix dat zijn insectenproducten voedselverspilling flink terugdringen en dat ze een “ultralage ecologische voetprint” hebben, met lage CO2-uitstoot en minimaal water- en landgebruik. Daarom zouden de producten ook nog eens helpen bij het beschermen van vitale ecosystemen en het behoud van biodiversiteit.

Onderzoek zonder onderbouwing

Protix onderbouwt zijn duurzaamheidsclaims met een levenscyclusanalyse van het Duitse onderzoeksinstituut DIL. Een betrouwbaar instituut, maar tijdens het onderzoek werkte een van de auteurs ook bij Protix als hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Bovendien heeft Protix nooit vrijgegeven wat de insecten te eten krijgen. Dit is een cruciaal hiaat, omdat het voer van de insecten het meest bepalend is voor de klimaatimpact.

Niet te controleren, dus misleidend

Volgens de Autoriteit Consument & Markt moeten bedrijven duurzaamheidsclaims goed kunnen onderbouwen. Zolang niemand buiten Protix kan controleren welk voer het bedrijf precies gebruikte in de studie waarop de lage uitstootcijfers zijn gebaseerd, zijn de claims van Protix niet te verifiëren — en dus misleidend richting consumenten, investeerders en beleidsmakers.

Miljarden dieren, gebouwd op een verhaal

Wakker Dier maakt zich grote zorgen over de opkomst van de intensieve insectenindustrie, die wordt aangewakkerd door overheidssteun en Europese investeringen. Protix ontving onder meer geld van Invest-NL, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Europese Investeringsbank. Die investeringen rechtvaardigde het bedrijf vanwege de potentie voor verduurzaming van ons voedselsysteem. Nu die claim niet standhoudt, vervalt de belangrijkste rechtvaardiging voor een nieuwe industrie waar alleen al in Nederland ongeveer 80 miljard dieren per jaar sterven.

Bekijk hier de klacht.