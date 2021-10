Kipster start bouw boerderijen in VS

Kipster start 11 oktober 2021 met de bouw van vier boerderijen in de Amerikaanse staat Indiana. Voor Kerst 2022 liggen de markante blauwe doosjes met witte Kipstereieren in de Amerikaanse schappen. Amerika’s grootste supermarktketen Kroger gaat de eieren exclusief verkopen. Kroger neemt ook het bijbehorende vlees van haantjes en uitgelegde kippen op in het assortiment. Kroger heeft met Kipster een meerjarig contract met afnamegarantie gesloten.

MPS Egg Farms, een familiebedrijf uit1875 dat behoort tot de top-tien eierproducenten in de VS, realiseert de boerderijen. Zij verwierven de rechten om het concept in nauwe samenwerking met Kipster te exploiteren.

De farms in Amerika zijn kopieën van de Kipster Nederlandse boerderijen. Ook aan de rest van het concept wordt geen concessie gedaan. Zo eten de Amerikaanse kippen circulair voer, zijn de eieren CO2 neutraal en is het dierenwelzijn van het hoogst mogelijke niveau. Bovendien blijven de naam Kipster en de achterliggende merkwaarden in de VS identiek.

Vanuit Venray de wereld over

In 2017 opende Kipster eerste boerderij in Oirlo-Venray (L). Kipster brengt daarmee de kringloopvisie van minister Schouten in de praktijk. Met de stap naar de VS laat Kipster zien dat deze visie niet alleen relevant is voor Nederland, maar ook voor de rest van de wereld.

Marc Voss, Directeur Kipster: “We zien dat de kringloopvisie, niet alleen rendement oplevert voor het klimaat, maar ook voor de boer, de supermarkt en de consument. De belangstelling voor ons klimaatneutrale kringloop-ei is zo groot dat we keuzes moeten maken. We concentreren ons nu op het realiseren van boerderijen in de VS en de EU, maar voeren ook serieuze gesprekken in andere werelddelen.”

Ruud Zanders, mede-oprichter Kipster: “Wij streven naar een voedselsysteem met zo min mogelijk dieren. Een systeem waarbij dieren niet vervuilen, maar helpen bij het opruimen van reststromen die vrijkomen bij voedselproductie. Onze kippen waarderen afgedankte levensmiddelen op tot eieren, vlees en vruchtbare mest. Kipster is de enige pluimveehouder ter wereld die zo circulair boert. Dit is een doorbraak(je) voor de toonaangevende rol die Nederland wederom kan spelen op het agrarische wereldtoneel”

Prof. dr. ir. Imke de Boer, Wageningen University & Research: “Wij zijn verheugd te zien dat Kipster veel aspecten van ons onderzoek naar de bijdrage van dieren aan een gezond en duurzaam voedselsysteem in de praktijk brengt. Juist die samenwerking tussen wetenschappers en boeren heeft ervoor gezorgd dat onze visie “Terug naar de roots van het Nederlandse Voedselsysteem: van meer naar beter” door de Rockefeller Foundation is uitgeroepen tot Topvisionair. Echt geweldig!”

Doorgroeien in VS

Kipster start in Amerika met het leveren van een kleine 30 miljoen eieren op jaarbasis. Het streven is om snel door te groeien naar meer dan 100 miljoen.

Foto: Marc Voss (L) en Ruud Zanders tekenen het contract MPS Egg Farms