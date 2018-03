Kipster, PeelPioneers en Somnox winnaars Rabo Duurzame Innovatieprijs

Een revolutionaire kippenboerderij, een bioraffinage-technologie voor de verwerking van citrusschillen en een zachte slaaprobot hebben de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018 gewonnen. Kipster, PeelPioneers en Somnox wonnen elk 20.000 euro om hun innovatie verder te ontwikkelen. Daarnaast krijgen ze een jaar lang intensieve begeleiding vanuit de Rabobank door middel van een business coachingstraject. Ook stelt de Rabobank haar netwerk beschikbaar. Meer dan 350 deelnemers hebben meegedongen naar de Rabo Duurzame Innovatieprijs.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, en Herman Wijffels reikten de prijzen uit in het theater Orpheus in Apeldoorn. Naast de Rabo Duurzame Innovatieprijs krijgen alle 32 genomineerden van de Rabo Duurzame Innovatieprijs toegang tot Rabo Excellerate! Dit programma helpt ondernemers met een duurzame innovatie gedurende een jaar hoe zij met hun bedrijf kunnen excelleren en groei kunnen versnellen. Daarbij wordt, naast de financiële zaken, ook aandacht besteed aan het versterken van hun duurzame missie. Door een directe link naar de praktijk te leggen, kunnen de ondernemers gelijk aan de slag in hun onderneming.

Sinds 2002 kent de Rabobank de innovatieprijs jaarlijks toe in diverse categorieën; Food & Agri, Circulaire economie en Vitale gemeenschappen en Zorg. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit.

Kipster, winnaar Categorie Food & Agri

Een revolutionaire kippenboerderij met maximale dier- en milieuvriendelijkheid en waar lokaal en circulair ondernemen wordt gecombineerd. Alle bijproducten van het productieproces worden zo goed mogelijk verwaard, zonder emissies uit te stoten. De jury prijst de circulaire en ketenbrede innovatie van Kipster, die een natuurlijke omgeving voor de kip centraal stelt, gebruik maakt van regionale voedselresten en zorgt voor minimale emissies uit de stal.

PeelPioneers, winnaar categorie Circulaire economie

PeelPioneers heeft een bioraffinage-technologie ontwikkeld waarmee citrusschillen verwerkt kunnen worden tot waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als ingrediënt in soda-dranken, schoonmaakmiddelen en cosmetica. Maar ook als vezelrijke pulp voor de papier- of diervoederindustrie. De jury is onder de indruk van het circulaire ondernemerschap van PeelPioneers door een afvalstroom om te zetten in diverse hoogwaardige en bruikbare producten en toepassingen tegen marktconforme prijzen!

Somnox, winnaar categorie Vitale gemeenschappen en Zorg

Somnox is een slaaprobot die een goede nachtrust stimuleert. Met de ideale slaapademhaling en begeleidende meditatie zorgt de robot voor ontspanning en rust. De jury ziet in de oplossing én in het team van Somnox een toonaangevend voorbeeld van duurzaam leiderschap in de zorg: de zachte slaaprobot zal op den duur medicatie vervangen, het aanstellen van een nieuwe CEO door de oprichters geeft blijk van zelfreflectie en daarmee echt ondernemerschap!

Rabobank lanceert nieuw platform

Voorafgaand aan de prijsuitreiking is het eerste Money Meets Impact Ideas event gehouden. Dit is een uitbreiding van het bestaande partnerschap met K+V, waarmee de Rabobank Money Meets Ideas organiseert. Money Meets Impact Ideas verbindt duurzame en sociale ondernemers aan investeerders.

Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs, voorheen de Herman Wijffels Innovatieprijs, het Excellerate! programma en Money Meets Impact Ideas stimuleert Rabobank ondernemers te werken aan innovatieve oplossingen die impact hebben op de maatschappij en een bijdragen leveren aan een betere wereld. Het stimuleren van innovatie, waarbij de Rabobank haar netwerk, kennis en financiering inzet, past in de missie Growing a better world together.

In het najaar van 2018 opent de inschrijving van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019.

Profielen van de 9 finalisten kunt u vinden op Rabobank.nl/duurzameinnovatieprijs.

Fotobijschrift (klik om te vergroten): Van links naar rechts: Wouter Kooyman van Guldener, Somnox (winnaar categorie Vitale gemeenschappen & Zorg); Wiebe Draijer, Voorzitter groepsdirectie Rabobank; Sytze van Stempvoort, PeelPioneers (winnaar categorie Circulaire economie); Ruud Zanders, Kipster (winnaar categorie Food & Agri); Herman Wijffels; Barry van de Lagemaat, directievoorzitter Rabobank Apeldoorn