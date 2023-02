Aan de Korte Poten 21 in Den Haag opent woensdagmiddag een ‘sweatshop’ waar kinderen truien bedrukken met de tekst: een betere wereld begint bij jezelf bedrijven. Aanjagers van de Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen, ook wel IMVO-wet genoemd, vinden dat het tijd is dat de politiek de brede steun vanuit zowel consumenten als bedrijven voor de komst van de wet serieus neemt.

Woensdag opent er een sweatshop in Den Haag. Een winkel en werkplaats waar kinderen ter plekke truien strijken en zeefdrukken met teksten als ‘een betere wereld begint bij jezelf het bedrijfsleven’. “Als het aan ons, maar ook aan het merendeel van Nederland ligt, dan is dit de laatste geopende sweatshop ooit,” aldus Manon Wolfkamp van Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO).

Nederlandse consument is voor de wet

Bijna alle Nederlanders (80%) willen dat er een strenge wetgeving komt om kinderarbeid, moderne slavernij en milieuschade te voorkomen.* Ook grote bedrijven als Tony’s Chocolonely, Auping, IKEA, YB en Zeeman vinden dat bedrijven de problemen in de productieketen rondom mensenrechten en het milieu moeten aanpakken. Zij willen het de consument makkelijk maken om de juiste keuzes te maken. Wouter Staal, CEO YB (voorheen Yoghurt Barn): “Met het runnen van een bedrijf komt een verantwoordelijkheid: het is niet aan de consument om de supply chain van een product te controleren, dat moeten wij zelf doen.” Staal is morgen ook in de sweatshop in Den Haag. Om het maatschappelijke debat aan te zwengelen kunnen geïnteresseerden hier in ruil voor een post op social media met de hashtag #wetgevingNU een duurzame trui ‘kopen’.

Tijd voor stellingname in de Tweede Kamer

De IMVO-wet (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – die bedrijven verplicht om misstanden in hun productie- en handelsketen in kaart te brengen en aan te pakken – kan ervoor zorgen dat alle producenten hun verantwoordelijkheid pakken. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): “Voor consumenten is het belangrijk te weten of de producten die je koopt eerlijk gemaakt worden. Bedrijven spelen een cruciale rol in het tegengaan van misstanden en het verbeteren van werkomstandigheden. Veel bedrijven willen werk maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar willen ook dat van hun concurrent hetzelfde wordt verwacht. Het is daarom hoog tijd dat er wetgeving komt die die verantwoordelijkheid gelijktrekt. Daarmee kunnen we wereldwijd echt verschil maken in de levens van mensen.” Ondanks de grote support voor de wet onder consumenten, bedrijven en vanuit de indieners ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Volt, is het nog onzeker of de wet door de Tweede Kamer zal komen.

De sweatshop is woensdag van 14:00 tot 19:00 geopend aan de Korte Poten 21 in Den Haag.

*Uit een enquête gehouden door YouGov in oktober 2021 blijkt dat 80% van de burgers vóór wetgeving is die bedrijven verplicht mensenrechtenschendingen en milieuschade in het buitenland te voorkomen