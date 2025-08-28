Voormalig Tweede Kamerlid Kiki Hagen, vaandeldrager van de textieltransitie in Nederland, lanceert een eigen podcastserie: De Klerenkwestie. Hiermee probeert ze samen met vijf sleutelfiguren betekenis te geven aan de UPV textiel en verkent ze de grote vragen en oplossingen van de sector.

Collectief Circulair Textiel

In november van vorig jaar werd Hagen directeur van producentenorganisatie Collectief Circulair Textiel (CCT). Een van de uitdagingen waar ze als eerste mee te maken kreeg was het creëren van een ketensamenwerking die niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen, maar die actief bijdraagt aan een toekomstbestendige textielindustrie met een verminderde ecologische impact. Hagen: ”Met deze podcastserie krijg je vanuit alle perspectieven mee waar de uitdagingen liggen, maar ook welke mogelijkheden er zijn om tot toekomstbestendige oplossingen te komen. En het mooie is dat iedereen mee kan luisteren. Dit is slechts het begin, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een interessante dialoog openbreekt.”

Gemene deler

In De Klerenkwestie schuiven toonaangevende experts aan, waaronder Ankie van Wersch (MVO Nederland), Thami Schweichler (United Repair Centre), Pieter van Barneveld (New Wave Textiles), Janine Röling (CCT) en Willem Swager (Patagonia). Kiki Hagen: ”De UPV raakt hen allemaal op een andere manier. Dat maakt de gesprekken heel erg dynamisch en leerzaam. Hoewel de UPV bedrijven dwingt om verantwoordelijkheid te nemen, biedt het ook enorme kansen voor innovatie en samenwerking. De Klerenkwestie is bij uitstek een manier om te laten zien dat er al heel veel gebeurt. Het is een demonstratie dat alleen door samen te werken we de weg kunnen banen naar een eerlijk en duurzaam textielsysteem.”

De eerste aflevering van De Klerenkwestie is nu beschikbaar via Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplatformen.