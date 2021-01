Onderzoek: Kiezer wil dat volgend kabinet grote vervuilers aan Klimaatakkoord Parijs houdt

Een volgend kabinet moet meer doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. De overheid moet zorgen dat grote vervuilende bedrijven zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden, vindt 91% van de Nederlanders. Een ruime meerderheid maakt zich zorgen over het klimaat, twee derde vindt het klimaatstandpunt belangrijk voor de stemkeuze tijdens de Kamerverkiezingen in maart. Dat blijkt uit een kiezersonderzoek van I&O Research*.

De initiatiefnemers van het Klimaatalarm** op 14 maart 2021 noemen dit een duidelijk signaal richting de politieke partijen: “Maak van klimaat topprioriteit tijdens de campagne en de formatie.” In meer dan 30 plaatsen in het land maken mensen plannen om dit signaal kracht bij te zetten.

Uit het onderzoek dat I&O Research in opdracht van Milieudefensie heeft uitgevoerd, blijkt verder dat een overgrote meerderheid de economische gevolgen van de coronacrisis ziet als een kans voor een duurzame economie. 72% wil dat de overheid de coronacrisis zo aanpakt dat we gelijk iets voor het klimaat doen.

Ook VVD- en CDA-kiezers gaan voor klimaat

Het draagvlak voor een eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid is zowel bij linkse als rechtse kiezers heel breed. Zo vinden zowel kiezers van VVD als GroenLinks in overgrote meerderheid dat grote vervuilers meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. De overheid moet zorgen dat zij zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden, vindt 91% van de VVD- en de CDA-kiezers. Ook ziet 69% van de VVD- en 76% van de CDA-stemmers de coronacrisis als een kans voor een duurzame economie.

Kiezen voor klimaat is kiezen voor mensen

De afgelopen jaren koos de overheid keer op keer voor grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders. Niet voor het klimaat, niet voor het recht op een leefbaar en veilig leven voor mensen in Nederland, en alle regio’s waar die veiligheid nu al wordt bedreigd, zoals in delen van Azië, Afrika en in het Amazonegebied.

Donald Pols, directeur Milieudefensie: “Het beleid moet groener en eerlijker, willen we onze planeet leefbaar houden en doorgeven. We hebben volgens de wetenschap geen moment meer te verliezen. Iedereen moet meehelpen, ook de grote vervuilers, willen we het leven betaalbaar houden. Van links tot rechts willen kiezers dat de overheid doortastende maatregelen neemt.“

Sytze Fortuin, Fridays For Future Nederland: “Politici vertellen jongeren constant dat we niet hoeven te protesteren. Zij gaan het wel voor ons regelen en wij moeten ons focussen op school. 2020 was het warmste jaar aller tijden met de meeste orkanen en stormen ooit. Ze brengen onze toekomst nú al zo in gevaar dat we wel in actie moeten komen. Ik roep alle politici op om de klimaatcrisis aan te pakken, zodat jongeren in de hele wereld op een leefbare aarde kunnen wonen.”

Klimaatalarm van Groningen tot Maastricht

Nederland kiest voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid in Den Haag én in de Europese Unie en maakt dat luid en krachtig duidelijk in het hele land: van Maastricht tot Groningen. Op de website van het Klimaatalarm kan iedereen zich aansluiten bij lokale klimaatcoalities in meer dan 30 plaatsen.

“We hadden graag een hele grote Klimaatmars gehouden, dat kan nu niet door de coronapandemie. Ook op lokaal niveau is een mars nu niet mogelijk. Dus slaan we coronaproof, verspreid door het land Klimaatalarm, zowel op straat als online”, stelt de Klimaatcrisis Coalitie. “Veiligheid staat voorop; we houden ons aan alle actuele coronamaatregelen, en doen alles in overleg met de gemeenten. Verandert de situatie? Dan passen wij ons aan. Opdat mensen op een veilige manier hun stem kunnen laten horen.”

* I&O Research heeft in opdracht van Milieudefensie van 8 tot 11 januari landelijk representatief onderzoek verricht onder 2.336 deelnemers.

**Het Klimaatalarm van 14 maart is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van 11 organisaties: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, De GoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat. De Klimaatcrisis Coalitie nodigt iedereen uit zich bij hen aan te sluiten.