Kia is tijdens de Newsweek Auto Disruptor Awards 2025 uitgeroepen tot ‘Sustainability Disruptor of the Year’. Deze award is een erkenning voor de driejarige samenwerking van het merk met The Ocean Cleanup en de gezamenlijke inspanningen om plastic uit de oceanen te verwijderen. Deze prijs onderstreept de inzet van Kia op duurzaamheid, de blijvende steun aan de grootschalige projecten van The Ocean Cleanup om oceanen plasticvrij te maken en het gebruik van gerecycled plastic in Kia-accessoires.

Kia speelt, sinds het partnership in 2022 is gestart, een essentiële rol in de activiteiten van The Ocean Cleanup, om het verwijderen van plastic afval uit de oceanen te versnellen. Het merk levert financiële steun, technische expertise en materiële hulp op het gebied van logistiek, mobiliteit en onderzoek. De samenwerking heeft bovendien tastbare resultaten opgeleverd, waaronder de ontwikkeling van een circulair hulpbronnensysteem voor oceaanplastic. Dankzij dit systeem wordt het gerecyclede materiaal inmiddels toegepast in een aantal accessoires van Kia.

De Newsweek ‘Sustainability Disruptor of the Year-award is een erkenning voor merken die transformatieve veranderingen in de autobranche teweegbrengen. Het partnership heeft tot op heden bijgedragen aan de verwijdering van meer dan een half miljoen kilo plastic uit de Great Pacific Garbage Patch, ’de grootste ophoping van drijvend afval in de wereld. Deze zwerft tussen de westkust van de VS en Hawaï en is drie keer zo groot als Frankrijk.

Charles Ryu, Executive Vice President en Head of Kia Global Brand & CX Division: “Ons driejarige partnership met The Ocean Cleanup heeft een tastbare impact gehad op het terugdringen van plastic afval in de oceanen. De samenwerking blijft bijdragen aan schaalbare en duurzame oplossingen voor schonere waterwegen. Zo benadrukken we onze duurzame ambities én versterken we onze bijdrage aan de wereldwijde impact van The Ocean Cleanup.”

Julian Searle, Chief Development Officer bij The Ocean Cleanup: “De steun van Kia is cruciaal om ons bredere doel te halen: oceanen wereldwijd ontdoen van plastic. Dit partnership illustreert hoe samenwerking en innovatie samen een krachtig middel zijn in de strijd tegen plasticvervuiling. Dankzij de nauwe samenwerking met Kia kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken in het realiseren van onze missie en bijdragen aan het herstel van de gezondheid van onze oceanen.”

Kia en The Ocean Cleanup zijn inmiddels drie jaar partners en de samenwerking blijft zich ontwikkelen, met plannen om in de toekomst ook initiatieven voor het opruimen van rivieren te ondersteunen. Door plasticvervuiling bij de bron aan te pakken, willen Kia en The Ocean Cleanup hun inzet voor het schoonmaken van de oceanen verder versterken en bijdragen aan duurzame oplossingen op lange termijn.

De voortdurende samenwerking tussen Kia en The Ocean Cleanup sluit perfect aan bij de bredere duurzaamheidsdoelen van beide organisaties. Naast het opruimen van oceanen en rivieren werken ze ook samen om innovaties te stimuleren op het gebied van de toepassing van gerecyclede materialen in toekomstige mobiliteitsoplossingen.