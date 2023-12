Kia maakt vaart met de transformatie naar een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen. De introductie van Kia Charge markeert de volgende concrete stap in de realisatie van de grote ambities die het merk heeft. Extra opmerkelijk is het feit dat de lancering van Kia Charge onder meer de eerste samenwerking ontketent tussen een internationale energieleverancier (Vattenfall) en een vooraanstaande mobiliteitsaanbieder, die ook is gericht op het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen van de energietransitie, zoals netcongestie.

Het nieuwe dienstenaanbod, geïnitieerd door Kia Nederland, vloeit voort uit de ‘Plan S-strategie’ van Kia, waarbij het merk enerzijds in recordtempo een brede line-up van elektrische personenauto’s en bedrijfswagens op de markt brengt en anderzijds elektrisch rijden toegankelijk maakt voor een breed publiek met een groot aantal innovatieve diensten en technologieën. Met Kia Charge biedt het merk nu al, in samenwerking met partners, meerdere diensten aan op het gebied van publiek of thuisladen. Door de strategische samenwerking aan te gaan met Vattenfall en andere nieuwe partners, kan Kia niet alleen EV-rijders nog meer ontzorgen, maar wil het merk met z’n grote vloot aan elektrische modellen eveneens een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het oplossen van de uitdagingen van de energietransitie. Door samenwerkingen met de energiesector aan te gaan, kan de elektrische auto worden geïntegreerd in het ecosysteem van de gebruiker.

“Onze ambitie om leider te worden in duurzame mobiliteitsoplossingen vormt, samen met de grote uitdagingen die de energietransitie voor iedereen met zich meebrengt, de aanleiding voor de introductie van Kia Charge,” zegt Léan Verstoep, President & CEO van Kia Nederland. “Door onze elektrische auto’s te integreren in het ecosysteem van de gebruiker, maken we elektrisch rijden niet alleen nog toegankelijker, maar gaan we op termijn ook een actieve bijdrage leveren aan een echt duurzame toekomst met gebruik van schonere energiebronnen en zonder netcongestie.”

Aanjager van elektrisch rijden

Een essentieel onderdeel van de strategie van Kia is het aanbieden van een grote verscheidenheid aan elektrische modellen, en de duurzame productie en recycling ervan. Kia heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit gebied en behoort inmiddels tot de grootste aanbieders van elektrische auto’s op de markt. Alleen al in Nederland rijden momenteel zo’n 30.000 elektrische Kia-modellen rond, waaronder de Niro EV en de op het baanbrekende E-GMP platform gebaseerde EV6 en EV9. Ook staat een groot aantal purpose-built vehicles op de planning, samen met kleinere modellen die in de nabije toekomst worden geïntroduceerd. Kia heeft als doel om in 2030 wereldwijd 1,6 miljoen volledig elektrische auto’s te verkopen en daarmee een van ’s werelds toonaangevende EV-fabrikanten te worden. Het merk wil vanaf 2025 in de fabriek in Slowakije kleine en middelgrote elektrische auto’s gaan produceren die van groot belang zijn om elektrisch rijden verder aan te jagen in Europa.

EV als oplossing voor netcongestie, niet als oorzaak

Kia zet nu een stap verder met de introductie van Kia Charge, met als doel elektrisch rijden nog gemakkelijker te maken en de EV optimaal te benutten om bij te dragen aan een stabiel en efficiënt energienetwerk. Kia ziet hierbij de elektrische auto niet als een oorzaak, maar juist als een oplossing van de grote uitdagingen die gepaard gaan met de doorbraak van elektrisch rijden.

Kia Nederland werkt, samen met het R&D center van het merk in Zuid-Korea, hard aan de grootschalige introductie van technologie waarmee de elektrische auto optimaal kan functioneren als een onderdeel van het energienetwerk. De Kia EV9 met bi-directionele laadtechnologie, die V2G en V2H mogelijk maakt, is recentelijk in Nederland gelanceerd. Op termijn volgt een groot aantal andere modellen, waaronder de recent onthulde EV3 Concept, EV4 Concept en de EV5.

“Als we straks op grote schaal elektrisch gaan rijden zou dit tot nog meer netcongestie kunnen leiden omdat elektrische auto’s bijvoorbeeld de vraag naar stroom aan het einde van de dag flink verhogen. Maar als we slim gaan laden of zelfs energie terug gaan leveren met V2G-technologie kunnen elektrische auto’s die piek juist kleiner maken. Als alle auto’s elektrisch zijn en één op de vijf is uitgerust met V2G-technologie dan kunnen we op termijn daarmee netcongestie voorkomen,” stelt Auke Hoekstra, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. “Elektrische auto’s met V2G-technologie zijn door hun grote opslagcapaciteit en flexibiliteit bovendien cruciaal voor het verbeteren van de business case van zon en wind. De Kia EV9 is met zijn ingebouwde bi-directionele lader en V2G propositie echt de gamechanger waar ik al jaren op zit te wachten. Ik vind oprecht dat wat er nu door Kia samen met partners wordt afgetrapt mondiaal van groot belang is.”

Samenwerken aan succes

Om met Kia Charge een maximale impact te bereiken, werkt Kia Nederland samen met diverse partners. Het uiteindelijke doel is een alomvattende mobiliteits- en energieoplossing te bieden, waarbij niet alleen de auto, maar ook een thuislaadpunt, eventuele zonnepanelen, een energiecontract en een thuisbatterij zijn inbegrepen.

Op 12 december hebben Cindy Kroon, CCO van Vattenfall Nederland, en Léan Verstoep President & CEO van Kia Nederland hun handtekeningen gezet onder de veelbelovende samenwerking. “We willen huishoudens helpen om fossielvrij te leven. Niet alleen door duurzame energie te leveren, maar ook via slimme oplossingen waarmee klanten zelf hun duurzame energie kunnen opwekken én verbruiken. Elektrisch rijden speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Dankzij de samenwerking kunnen Kia-klanten gebruik maken van ons product- en dienstaanbod en helpen we hen om de CO2-voetafdruk te verminderen.” aldus Cindy Kroon.

De aansluitende samenwerking met partners zorgt ervoor dat Kia Charge het producten- en dienstenaanbod aanzienlijk kan uitbreiden. Zo biedt Kia via energieleverancier Vattenfall voortaan ook energiecontracten met 100% groene stroom uit Nederland aan. Het energiecontract kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, waardoor gebruikers zelf energie kunnen opwekken en door slim te laden kunnen besparen op de energiekosten.

Vanaf 1 januari 2024 sluit software bedrijf Road zich ook bij Kia Charge aan voor het beheer van zowel openbare als particuliere laadpalen. Road’s toonaangevende laadpaalbeheerplatform vormt ook een integraal onderdeel met de bi-directionele lader om zo de slimladendienst te kunnen leveren.

Slim laden

Een groot deel van de infrastructuur van Kia Charge is al operationeel in de vorm van levering en installatie van laadpunten, hosting-diensten en apps die dagelijks en op grote schaal worden gebruikt door Kia-rijders. De nieuwe Kia Smart Charge-app is samen met partner Jedlix ontwikkeld. De app ondersteunt gebruikers om op een intelligente manier op te laden, waardoor ze onder meer kunnen profiteren van goedkoper laden tijdens daluren, dankzij dynamische prijzen. De app is feitelijk de schakel tussen de auto en de energieleverancier en is erop gericht om netcongestie te voorkomen en efficiënter gebruik te maken van schonere energie.

Dichtbij de Kia-rijder

Kia onderscheidt zich met Kia Charge door zich met name te richten op de particuliere laadinfrastructuur in en rond het huis. Kia investeert echter ook aanzienlijk in initiatieven zoals IONITY om het publieke laadnetwerk verder uit te breiden. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze ambities waar gaan maken. Dat neemt niet weg dat we ook afhankelijk zijn van de overheid en partners om dit te bereiken. We gaan dan ook actief in gesprek om te zorgen dat de uitrol van dit initiatief tot een groot gezamenlijk succes gaat leiden. Met Kia Charge maken we echt een grote stap om een allround aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen te worden”, aldus Léan Verstoep.