KFC stapt af van plofkip

KFC verplicht zich met de ondertekening van de European Chicken Commitment aan criteria die zijn opgesteld door een groep internationale ngo’s, waaronder World Animal Protection. Het leven van de KFC-kip wordt daarmee een stuk aangenamer. Zo krijgen de dieren dertig procent meer ruimte, wordt hun leefomgeving verrijkt met strobalen en zitstokken en wordt een ander, trager groeiend kippenras gebruikt. Per 2026 moet dit voor alle kippen gelden die KFC in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden verkoopt.

Pascal de Smit, directeur van World Animal Protection Nederland, is dan ook lovend over het besluit van KFC Noord-Europa: “Dit is een geweldige stap. Tientallen miljoenen kippen gaan hierdoor jaarlijks een beter leven krijgen. We verwelkomen het leiderschap dat KFC in deze landen toont en hopen dat andere regio’s volgen. We zien ernaar uit om de samenwerking met KFC voort te zetten om wereldwijd het welzijn van kippen te verbeteren. Minstens zo belangrijk: we roepen andere quick service restaurantketens op om net als KFC Noord-Europa zich te committeren aan deze hogere dierenwelzijnsstandaard.”

Ook Ben Lauritz, directeur van KFC Noord-Europa, roept anderen in de sector op om in actie te komen: “Kip is voor ons uiteraard enorm belangrijk en we vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid dat het welzijn van kippen in de gehele keten verbetert. Daarom hechten we veel waarde aan het ondertekenen van deze European Chicken Commitment. We zijn als bedrijf afhankelijk van een gezonde en duurzame pluimveehouderij en we weten dat onze gasten dierenwelzijn belangrijk vinden. Daarom roepen we andere bedrijven in de sector op om mee te doen om zo gezamenlijk tot een positieve verandering te komen.”

De beslissing van KFC volgt na jaren van campagnes en gesprekken, gevoerd door World Animal Protection en collega-organisaties. Zo bood World Animal Protection in oktober 2018 meer dan een half miljoen handtekeningen aan KFC aan om te vragen voor beter kippenwelzijn.

Plofkip, Nieuwe Standaard Kip of Beter Leven?

Hoe verhouden deze verbeteringen zich tot de plofkip, de lokkip, de Nieuwe Standaard Kip, en het ‘Beter Leven’-keurmerk van de Dierenbescherming?