Keune Haircosmetics start duurzaamheidsprogramma

Keune Haircosmetics, het internationale haarcosmetica merk voor kappers, heeft eerder deze maand negen pijlers gelanceerd waarin de gehele organisatie zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het gaat hierbij specifiek om zonne-energie, waterbesparing, bosbescherming, plasticreductie, educatie, afvalvermindering, dierenwelzijn, gelijkheid en eerlijke arbeidsomstandigheden.

“Duurzaamheid is meer dan een trend”, zegt Eelco Keune, mede-eigenaar en kleinzoon van de oprichter van Keune, Jan Keune. “Bij Keune geloven we sterk dat duurzaamheid een beweging is. Als familiebedrijf geven we veel om onze wereld en geloven we erin dat je het beste in mensen naar boven kunt halen – zodat iedereen ‘Your best you’ kan worden.” Dit is de inspiratiebron voor onze doelstellingen voor een duurzamere en eerlijkere toekomst.”

“Met onze duurzame doelstellingen zijn we al een eind op weg. Onze fabriek in Soest draait volledig op zonne-energie en voert geen industrieel afval af. Het plasticgebruik is met 2000 kg per jaar gereduceerd. Waterverspilling is al met 37% afgenomen en de ingrediënten op basis van palmolie zijn voor 75% RSPO-kwaliteit gecertificeerd. Dit zal volgend jaar stijgen tot 100%.”

Andere serieuze doelen voor de nabije toekomst zijn het gebruik van 100% FSC- of PEFC-gecertificeerd karton en papier in verpakkingen in 2021 – nu is dat percentage 97%. In 2025 is het gebruik van nieuw plastic gehalveerd – en zijn meer verpakkingen herbruikbaar en hervulbaar. In 2022 is de fabriek in Soest volledig koolstofneutraal.

De MVO-doelstellingen van Keune omvatten het handhaven van een strikt verbod op dierproeven, het blijven aannemen van mensen met een handicap, het bijdragen aan voorlichtingsprogramma’s voor minderbedeelden en het bevorderen van gelijkheid.

Ben je benieuwd naar het uitgebreidere verhaal achter Keune Cares en de doelstellingen per pijler? Ga dan naar www.keune.com/nl/keune-cares