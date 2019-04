Kees Smit Tuinmeubelen gaat als eerste retailer van Nederland met 100% recyclebare pallets leveren

Als eerste retailer van Nederland gaat Kees Smit Tuinmeubelen leveren met Revopallets. Dit zijn pallets van 100% gerecycled karton. Het gaat om transport van het distributiecentrum in Almelo naar de consument. Een maatschappelijk verantwoorde keuze die bijdraagt aan een circulaire economie.

Van hout naar gerecycled papier

In het distributiecentrum van 15.000 m2 worden alle bestellingen voor klanten gepicked en klaargemaakt op een pallet voor verzending. Waar Kees Smit Tuinmeubelen voorheen alleen met houten pallets werkte, gaan ze nu ook de Revopallet inzetten. Externe transporteur Brinks Transport uit Rijssen begint met gefaseerd leveren met de 100% recyclebare pallets.

Arbo-technisch gezien vormt de Revopallet een lager risico dan de standaard houten europallet. Dit heeft veel te maken met het verschil in gewicht. Deze kartonnen pallet wegen ongeveer zes kilo. Houten pallets daarentegen wegen rond de 25 kilo. Dit is een vermindering van 75% in gewicht.

Ergonomisch ontwerp

Met het oog op de toekomst en op de medewerkers streeft Kees Smit Tuinmeubelen ernaar de houten pallets aan de wilgen te hangen. De eerste stappen zijn nu gezet. Conrad Aalpol, Manager Logistiek vertelt: “Met Kees Smit Tuinmeubelen zijn we op verschillende manieren bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zien de Revopallets als een unieke kans om een steentje bij te dragen aan een circulaire economie. De pallet bestaat uit 100% gerecycled papier, afbreekbare lijm en enkele niet- jes. Mede daardoor heeft het een ergonomisch ontwerp en dat is een echt pluspunt voor onze magazijnmedewerkers. Het papier bevat geen scherpe randen, splinters of spijkers en is aanzienlijk lichter dan een houten pallet. Dit verbetert de arbeidsomstandig- heden in ons logistieke centrum, zorgt voor minder gewicht in de vrachtwagen en helpt daarmee de uitstoot te verminderen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de Revopallet uit 100% gerecycled papier bestaat. Met trots mag ik vertellen dat met Brinks de eerste leveringen al het magazijn uit zijn. Het doel is om uiteindelijk helemaal over te gaan op deze kartonnen pallets.”

Jonge Twentse ondernemer

De leverancier achter de Revopallet is Revopal. Een nieuwkomer in de palletindustrie opgericht door Nick Geels (24). Bijzonder is dat Geels in de marketing werkt bij Kees Smit Tuinmeubelen. “Ik ben een ondernemend type. Tijdens mijn studie en mijn werk bij Kees Smit ben ik me steeds meer gaan interesseren in duurzame oplossingen. Het idee voor een recyclebare pallet ontstond en toen heb ik de ruimte gekregen om dit erbij naast te ontwikkelen. Dat Kees Smit Tuinmeubelen nu de eerste retailer is die gaat leveren is daarom geen verrassing. Ik ben erg trots op het eindproduct. De norm voor recyclebaar zit normaal gesproken op 70%. De Revopallet is maar liefst 100% recyclebaar. Een echte revolutie in de logistieke wereld.”

Dat dit een unieke situatie is beseft ook directeur Henk Smit van Kees Smit Tuinmeubelen: “Toen Nick met dit groene idee kwam, waren we al voorzichtig enthousiast. Op veel vlakken proberen we trendsetter en vernieuwend te zijn. Daarom wilden we hem hier naast zijn werk zeker de ruimte voor bieden. Dat wij nu met het steunen van het project en het in gebruik nemen van de Revopallet gaan bijdragen aan een schonere wereld is natuurlijk helemaal mooi meegenomen”.