KARL LAGERFELD gaat een partnership aan met logistiek dienstverlener Bleckmann en maakt de weg vrij voor toekomstige groei

Het internationale high-end modemerk KARL LAGERFELD gaat nauw samenwerken met Bleckmann als zijn end-to-end logistieke dienstverlener. Bleckmann stelt 6.000 m² magazijnruimte beschikbaar in zijn distributiecentrum in Enschede om de klanten van KARL LAGERFELD in 45 landen te bedienen. De expert op het gebied van supply chain management zal jaarlijks miljoenen stuks goederen voor het modemerk verwerken. Na een vlotte implementatie van de logistieke oplossingen, werden de eerste uitgaande zendingen verwerkt in januari 2021. Het partnership maakt de weg vrij voor toekomstige groei van het merk KARL LAGERFELD en zorgt ervoor dat het merk nog sneller kan reageren op dynamische marktveranderingen en zijn activiteiten nog duurzamer kan uitvoeren.

Behoeften van de klant voorop

In de afgelopen jaren heeft KARL LAGERFELD een aanzienlijke stijging van de groei gerealiseerd over de gehele linie van groothandel, eigen detailhandel tot B2C-kanalen. Om nog sneller in te kunnen spelen op een dynamisch veranderende markt en daarbij behorende klantbehoeften investeert het merk in een forse verbetering van de logistiek. Bleckmann heeft ruimschoots ervaring in het werken met omnichannel-merken in de mode-industrie die verschillende verkoopkanalen combineren. Hierdoor is Bleckmann in staat zijn logistieke dienstverlening aan te passen aan de wensen van de klant.

Siebrand Wiltjer, Sales Manager bij Bleckmann: “We kennen de markt waarin KARL LAGERFELD opereert als onze broekzak en weten waar de behoeften van de klant liggen. We zijn in staat het logistieke proces hierop aan te passen, of het nu gaat om groothandel, eigen detailhandel of B2C-kanalen. De aansluiting is perfect en we zijn erg blij dit high-end merk aan ons portfolio toe te kunnen voegen.”

Timothy Dreijer, Senior Vice President Retail & Operations bij KARL LAGERFELD: “We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking met Bleckmann onze logistieke prestaties naar een hoger niveau brengt door verbeterde klantenservice, tijdige levering, hogere efficiëntie, nauwkeuriger voorraadbeheer en een hogere reactiesnelheid. Bovendien legt het de basis voor meer samenhangende en consistente omnichannel-operaties.”

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Bleckmann heeft een bewezen staat van dienst als marktleider op het gebied van fulfilmentdiensten voor mode en lifestyle. Vanaf de start van dit jaar beheert de logistiek dienstverlener alle warehousing en outbound logistiek voor het merk KARL LAGERFELD vanuit het centrale magazijn in Enschede. Op dit moment beslaan de activiteiten 6.000 m² aan magazijnruimte. Siebrand Wiltjer, Sales Manager bij Bleckmann legt uit: “Het opzetten van de samenwerking verliep vanaf het begin erg soepel omdat we een groot wederzijds begrip en culturele aansluiting hadden. De eerste leveringen waren een succes en leidden direct tot essentiële verbeteringen voor de eindontvangers.”

Zowel Bleckmann als KARL LAGERFELD zet zich in om zijn activiteiten duurzaam en verantwoord te runnen. Beiden bundelen hun krachten om het distributiecentrum in Enschede te verduurzamen. Timothy Dreijer, Senior Vice President Retail & Operations bij KARL LAGERFELD: “We zijn verheugd dat Bleckmann onze ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt. De samenwerking met hen weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan duurzaamheid en zal ons in het bijzonder helpen om enkele van de doelen te bereiken die zijn uiteengezet in het Fashion Pact.”