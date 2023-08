Het bekende kantoorpand Trinity in Rotterdam-Oost heeft sinds kort de felbegeerde A+++ status op het gebied van energie en duurzaamheid behaald. Een mijlpaal om bij stil te staan, want de eigenaren van het gebouw hebben afgelopen tijd fors ingezet op investeringen rondom verduurzamende maatregelen. Met de A+++ certificering van Trinity, sluit het pand zich aan bij een minimale lijst van panden in regio Rijnmond die deze hoge mate van duurzaamheid behalen. Opmerkelijk is daarbij dat Trinity een bestaand pand is dat op deze schaal duurzaam wordt gerenoveerd, in tegenstelling tot vele panden die worden gesloopt om duurzaam herbouwd te worden. Een trend die onderaan de streep juist voor extra uitstoot zorgt. Daarnaast is er recent ook een vergunning verkregen voor geothermische verwarming en koeling, dus de A+++-classificatie is slechts de opstap op weg naar een volledig passiefgebouw.

Net zero in 2030

“Het is de ambitie om in 2030 net zero te opereren, dus alle duurzame aanpassingen die we kunnen doen rondom Trinity voeren we dan ook uit. Hier stopt het wat ons betreft niet; de volgende stap is geothermische energie te implementeren om de uitstoot nog verder naar beneden te brengen,” vertellen Luigi Gatti Bonati en Mark Valentine van Flemyn LLP, de eigenaar van het pand.

Aanpassingen voor de lange termijn

Naast het recent opgeleverde zonnepark van 1600 panelen, is er uitvoerig nagedacht over de ruimtelijke ontwikkeling rondom Trinity. Om de kwaliteit van de omgeving te garanderen, zijn er over de lengte van de installatie groenstroken aangeplant ter bevordering van de afwatering en koelte. Ook de materiaalkeuze voor de aanpassingen past allemaal in de lange termijnvisie voor het gebouw: de gekozen Meyer Burger zonnepanelen worden ontwikkeld in Zwitserland en geproduceerd in Duitsland. Vanwege deze Europese productie heeft dit specifieke soort paneel een lage CO2 afdruk. “Wanneer het gaat om het verduurzamen van Trinity, willen we keuzes maken die op lange termijn het meeste rendement opleveren voor het klimaat. Zo heeft het zonnepark sinds de installatie drie maanden geleden al meer dan 250.000 kWh opgeleverd,” aldus Mark Valentine.