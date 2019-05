Kantoor UWV wordt grondstoffendepot

Een afvalcoach, nieuwe manieren van afval inzamelen en recycling tot nieuwe producten: Het kantoor van UWV in Utrecht is dankzij hulp van het consortium CircularOffice op weg om een afvalvrij kantoor te worden. Een primeur voor beide partijen.

In een kantoor als grondstoffendepot worden alle gebruikte grondstoffen opnieuw gebruikt, waarbij de nadruk ligt op hergebruik en preventie. Zo kan slim omgaan met afval geld opleveren, leiden tot minder CO2-uitstoot en het grondstoffenverbruik verminderen. CircularOffice levert de one-stop-shop die dit mogelijk maakt. Het consortium van CircularOffice is bijeengebracht door Economic Board Utrecht en bestaat uit Koninklijke Bammens, Returnity B.V., Sodexo en Westerveld. Door middel van samenwerking met startups wordt invulling gegeven aan continue innovatie.

Frank Dobbelsteijn, partner in CircularOffice: ‘Centraal in onze aanpak staat de circulaire scan. Deze scan toont het verbeterpotentieel op gebied van inkoop, verspilling, catering, inzameling, upcycling en gedragsverandering bij medewerkers. Op basis van deze scan werken we samen met onze klant naar een afvalvrij kantoor. Een belangrijk onderdeel van het proces is communicatie. We nemen de kantoorgebruikers mee in de gedachte dat afval een grondstof is en voorzien onze klant continu van rapportages. Zo sturen we richting ons doel, een afvalvrij kantoor.’

Afgelopen maanden heeft CircularOffice de circulaire scan uitgevoerd bij UWV en zo de roadmap tot een afvalvrij kantoor bepaald. Maandag 6 mei is gestart met een nieuwe manier van inzameling, een intensief communicatietraject en een afvalcoach die medewerkers traint in de nieuwe manier van werken. De grondstoffen van UWV worden ingezet voor het maken van nieuwe producten. Deze producten worden vervolgens weer ingekocht door UWV.

Pamela Sedee, manager Beheer en Facilitair Bedrijf Zuid bij UWV: ‘UWV heeft de ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 vrijwel geheel circulair te zijn. Dit doen we onder andere door grondstoffen maximaal her te gebruiken. Dit jaar dalen we naar maximaal 20% restafval.Dit is ongekend laag. Van ons afval worden weer nieuwe producten gemaakt, koffiebekers worden bijvoorbeeld toiletrollen, sinaasappelschillen worden zeep en op koffiedrab worden oesterzwammen gekweekt. Ook wordt ons grondstofverbruik verminderd. Zo gaan we bijvoorbeeld geen plastic disposables meer gebruiken in ons bedrijfsrestaurant. Wat tot slot ook enorm helpt, is dat we worden geholpen om onze medewerkers bewust te maken van hun rol in het geheel en hen te stimuleren tot duurzaam gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van signing en workshops.’

CircularOffice heeft de uitdaging aangenomen om de ambitie van UWV te verwezenlijken. Beide partijen slaan de handen inéén en transformeren UWV Utrecht van een afval producerend kantoor naar een grondstoffendepot.